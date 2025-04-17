MHP'den Özgür Özel'e '3T' yanıtı - Son Dakika
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Politika

MHP'den Özgür Özel'e '3T' yanıtı

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MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı ''3T'' çağrısına yanıt verdi. Büyükataman, ''Özgür Özel'in 3T'si talan, tezvirat, teslimiyet...'' dedi.

17.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:08
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CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "3T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın" ifadesini kullanmıştı.

MHP'li Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel'in 3T'si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP'ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır." dedi.

MHP\'den Özgür Özel\'e \'3T\' yanıtı
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Son Dakika Politika MHP'den Özgür Özel'e '3T' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 2025Nisre.:
    bahçeli ekepe 4 elle sarilmis şu an seni duymaz özgür, onun derdi ölmeden arkadaşını dışarı çıkarmak 69 31 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    MHP nin tek derdi apoyu cıkarmak ve mecliste konuşturmak bu amavic uğruna kisiligini haysiyetini yitirdi Baska acıklanacak durumu yok 51 36 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp nin kuklası olmuşsunuz. %5 oy oranıyla hala konuşmaya utanmıyormusunuz?Tarihten silinmişsiniz haberiniz yok!! 31 18 Yanıtla
  • Higuhita:
    Kendi uydurmaları olduğunu biliyorlar.Kamuoyunun gerçekleri bilmesini istemezler. 29 9 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Zamanında yorumlarıyla gülümsetirdi.. 31 4 Yanıtla
  • necmettin durmaz:
    chp bir güvenlik sorunu dahili bedhah 11 20 Yanıtla
  • 78908900:
    Tahrik ,Tahrip, Tehdit en önemlisi TAHAMMÜLSÜZLÜK Özgür'ün ki ..Mahkeme sonucunu bekleyeceksiniz ,iddiaları çürütmek varken bu ne acele ? 9 20 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Pinokyonun T si deseydi keşke 8 17 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Bırakın şunları bunlardan en küçük bir yardım bile gelmez onların ipi bağlı 17 4 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Kişi kendinden bilirmiş Ülkenin halı ortada büyük ortakla talanin aladini yapiyorsunuz 12 4 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    KAÇAK PIYON MHP -, SEN ÖNCE TEKLİFE CEVAP VER SONRA KENDİ 3T'Nİ ORTAYA KOY. TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TRT ÇIKIP DESTEK VEREBİLİYORMUSUN, VEREMİYORMUSUN? TEK TESLİMİYETÇİ VAR ODA KENDİSİ ... 4 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sahte milliyetçi ve dindarlara bu halk ilk seçimde şamarı vuracak 4 1 Yanıtla
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