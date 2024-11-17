MHP'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den Terörle Mücadele Vurgusu

MHP\'den Terörle Mücadele Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Akçay, terörle mücadelenin önemine ve siyasi istikrara dikkat çekti.

17.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terör örgütleriyle pazarlık yoktur. Çözüm süreci yoktur. Terörle mücadele vardır. Terör örgütlerinin yok edilmesi vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı fitne ve fesat çıkaranların tasfiye edilmesi vardır." dedi.

Akçay, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı kapsamında İzmir, Manisa ve Aydın teşkilat üyeleriyle Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda bir araya geldi.

Partilerinin 55. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Akçay, MHP'nin daima kendi gündeminin olduğunu, başka partilerin gündemine mahkum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kazandırdığı en kıymetli değerin siyasi istikrar olduğunu anlatan Akçay, şimdi gündemlerinde bu siyasi istikrarı bir ekonomik istikrarla perçinlemenin bulunduğunu bildirdi.

Akçay, ABD'nin işbirliğiyle İsrail'in hedeflerinin Türkiye için yakın bir tehdit haline geldiğini, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün hamleler, uzatılan el ve çağrıların maiyeti ve kapsamı budur. Terör örgütleriyle pazarlık yoktur. Çözüm süreci yoktur. Terörle mücadele vardır. Terör örgütlerinin yok edilmesi vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı fitne ve fesat çıkaranların tasfiye edilmesi vardır. 40 yılı aşkın bir süredir çektiğimiz PKK terör illeti bizi maalesef pek çok hedeflerimizden alıkoymuştur. Milli bütünlüğümüze büyük bir darbe vurma faaliyetidir PKK ve FETÖ girişimleri. Uzatılan eli ve yapılan çağrıları çok iyi anlamak ve anlatmak gerekmektedir. Altılı masa diye bunlarla her türlü siyasi işbirliğine girenler maalesef bu çağrıyı bir eleştiri ve siyasi fırsat konusu yapmaya başladılar.

Siz hala aynı otobüste miting yapıyorken bizi eleştirmeye utanmıyor musunuz? Nasıl bir tutarsızlık içindesiniz? Allah'ın izniyle bilge lider Devlet Bahçeli farkı burada. Kardeşliğimizi ve bütünlüğümüzü hiçbir düşman bozup bizi zaafa uğratamayacaktır. Bu da lider Devlet Bahçeli'nin büyük adımlarıyla temin edilecektir. Bunu bir siyasi fırsata çevirmeye çalışmanın, bu çağrıyı ve politikayı geçersiz hale getirmenin ancak bu memlekete zararı olur."

Diğer konuşmacılar

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Türk milletinin ahlaki ve dini gerçeklerini inkar etmeye çalışanların dün olduğu gibi yarın da kaybedeceğini söyledi.

Partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise dünyanın büyük bir vahşet sarmalı içinde savrulduğunu, yeni bir dünya savaşının insanlığı tehdit ettiğini savunarak, "Türk ve Türkiye yüzyılı adımlarını atan devletimiz de elbette durum muhakemesini derinden yapmakta, her türlü şarta karşı adımlarını atmaktadır." diye konuştu.

Toplantıda MHP MYK üyeleri Ali Uçak ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve partinin Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Erkan Akçay, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Terör, izmir, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için “FETÖ“ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.