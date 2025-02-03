MHP\'den Terörle Mücadele Vurgusu: Güçlü Teşkilatlar, Güçlü Türkiye

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin terör ile ilgili çağrısı, Türkiye'deki siyasi tarihi değiştirmiş ve küresel siyasetin yeniden şekillenmesinde nirengi noktası oluşturmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde düzenlenen 'İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı' başladı. Programın açılış töreninde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu konuştu. Topcu, eğitim programının 21 Şubat'a kadar süreceğini belirterek, toplam 2 bin 100 teşkilat mensubunun katılacağını söyledi. Eğitim programı ile teşkilatların daha da güçleneceğini kaydeden Topcu, "Bugün burada teşkilatlarımızı daha dinamik, daha güçlü ve daha etkin hale getirmek için bir aradayız. İstikbalin yol haritasını eğitimle güçlendirmek için bugün geçmişten aldığımız güçle geleceğimizi daha aydınlık görüyoruz. Bizler sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu yüzden partimizin her kademesinde görev yapan yöneticilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken daha bilinçli, daha kararlı ve daha sorumlu olmaları için bu eğitimleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın eğitimi, bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesi için atacağımız adımlar, yalnızca partimize değil, Türkiye'nin kaderine de katkı sağlayacaktır. Her bir il başkanımızın eğitime vereceği destek, partimizin başarısı için hayati öneme sahiptir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin belirlediği doğrultuda, Türkiye'nin istikrarı ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SINIRLARIMIZ İÇİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR'

Terörsüz bir 'Türkiye Yüzyılı' için çalıştıklarını kaydeden Topcu, "Terörle mücadelede sadece sınır ötesinde değil, sınırlarımızın içerisinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin terör ile ilgili çağrısı, Türkiye'deki siyasi tarihi değiştirmiş ve küresel siyasetin yeniden şekillenmesinde nirengi noktası oluşturmuştur. Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla yönetilmesi ve bunun için doğru politikaların uygulanması temel hedefler arasında olup; Türkiye, küresel ittifaklar, güç yayılımı, barış ve güvenliğin yayılımı, istikrarı siyasallaştırmak ve uluslararasılaştırmak, kaosun kargaşanın alanını daraltmak ve huzuru sağlamak için artık hazırdır. Her türlü çaba ve gayret sarf edilirken unutulmaması gereken bir şey var ki bu da gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunun olduğu bilincidir. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici rolü kadar, son dönemde atılan her adım da Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını döşer mahiyettedir" diye konuştu.