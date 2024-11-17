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Politika

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Yaşar Yıldırım, iç cepheyi güçlendirmeyi ve terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı.

17.11.2024 21:16
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye, iç cephesinde problemi olmayan bir Türkiye, muradımız odur." dedi.

MHP tarafından Elazığ'da bir otelde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

Elazığ, Bingöl ve Malatya'dan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için siyaset yaptıklarını söyledi.

Dünyada ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, siyasetçinin birinci görevinin ülke bütünlüğünü korumak olduğuna işaret ederek, "40 yıldır mücadele ettin, bir yere de getirmişsin ama silahla netice alamazsın. O zaman siyasete davet edeceksin, birinin de davet etmesi lazım. 'Silahları bırakın, teslim olun. Tek bayrak, tek vatan, tek devlette yaşayın, biz de gereğini yapalım.' biri buna davet edecek." diye konuştu.

Siyaseti oy kaybetme ya da oy kazanma hesabıyla yapmadıklarını ifade eden Yıldırım, tek hesaplarının Türkiye'nin geleceği olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Durup dururken Devlet Bahçeli hiçbir laf söylemez. Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı, devlet, vatan ve ülke sevgisi tartışılmaz. Terörsüz bir Türkiye, iç cephesinde problemi olmayan bir Türkiye, muradımız odur. Her geçen gün bakıyorsunuz, bir taraftan aşağımızda çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar demeden İsrail bir nesli katlediyor, yukarımızda da Rusya ve Ukrayna savaşıyor. Birinin uzaklığı bin kilometre, birinin uzaklığı 150 kilometre, aradasın. Onun için içeride birlik olmak mecburiyetindeyiz, içeride terör ve terör faaliyetlerinin olmaması gerekir."

Toplantıda, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran ve MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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