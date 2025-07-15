MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15.07.2025 18:18
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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sadece lider değil, emanete sahip çıkan bir devlet adamı olduğunu belirterek, "O gece Genel Merkez'in ışıkları sönmedi, çünkü...

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sadece lider değil, emanete sahip çıkan bir devlet adamı olduğunu belirterek, "O gece Genel Merkez'in ışıkları sönmedi, çünkü Türk milletinin iradesi sönmedi." ifadesini kullandı.

Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin darbe girişimi sırasında, "Genel Merkez'in tüm ışıkları açık kalsın. Herkes bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi buradadır, milletin yanındadır." talimatı verdiğini belirtti.

"15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye bir uçurumun kenarına sürüklenmek istenirken, Ankara'da bir bina dimdik ayaktaydı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi." ifadesini kullanan Yıldız, şöyle devam etti:

"O gece, ışıklarımız sönmedi, kapılarımız kapanmadı, liderimiz oradaydı. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir adım bile geri atmadı. Milletimizin can verdiği saatlerde, Genel Merkez'e geldi. Sükunetle, kararlılıkla milletin ve devletin yanında dimdik durdu. Partililere, 'Genel Merkez'de kalın', milletvekillerine, 'Meclis'e gidin', Hükümete, 'Milliyetçi Hareket, meşru devletin yanındadır' diyerek siyasi hesap değil, milli irade beyan etti. O gece MHP sadece ışık değil, umut oldu. O gece Genel Başkanımız sadece lider değil, emanete sahip çıkan bir devlet adamı oldu. O gece Genel Merkez'in ışıkları sönmedi, çünkü Türk milletinin iradesi sönmedi."

"Sonsuz bir sadakatle müdafaa edilecek"

Yıldız, 9 yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve işbirlikçi çevrelerin Türkiye'yi ele geçirme projesinin yırtılıp atıldığını belirtti.

Bu uğurda 253 vatan evladının şehit düştüğüne, binlerce kahramanın da gazi olduğuna işaret eden Yıldız, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Hiç kimse unutmamalıdır ki Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen ya da buna teşebbüs eden kim olursa olsun, tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet, sonsuz bir sadakatle müdafaa edilecektir. Bu duruş, dün neyse bugün de odur, yarın da aynısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"O gece nerede durduysak bugün de oradayız"

Yıldız, mesele devlet, millet, ezan, bayrak ve vatan olduğunda Milliyetçi Ülkücü Hareket'in yerinin belli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lideri bellidir, sözü nettir. Bugün 9 yıl geçti. Ama biz hala aynı yerdeyiz, Allah'a sığınıp, milletin yanında durduğumuz o çizgide. Bizim için şeref, makamda değil milletin gönlündedir. Bizim için mücadele, seçime kadar değil son nefese kadardır. O gece nerede durduysak bugün de oradayız. O gece nasıl baktıysak vatana, bugün de öyle bakıyoruz. ve biz diyoruz ki: Allah bilsin, milletimiz bilsin, bize yeter."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

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