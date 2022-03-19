MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız" - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız"

19.03.2022 22:27

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız" MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "1915 Çanakkale Köprüsü töreninin açılışına katılan, açılışını izleyen ve 'Ben Türküm' diyen herkesin ağlaması gerekiyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız"

TEKİRDAĞ - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "1915 Çanakkale Köprüsü töreninin açılışına katılan, açılışını izleyen ve 'Ben Türküm' diyen herkesin ağlaması gerekiyor. Çünkü o köprü sizin evlatlarınızın gerçekleştirdiği mühendislik harikası bir eser. Bazılarının bundan dahi rahatsız olduğunu görüyoruz. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz bu eser hepimizin" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkenin yeni bir eser daha kazandığını belirten Aydın, herkesin gurur duyulması gerektiğini söyleyerek, "1915 Çanakkale Köprüsü töreninin açılışına katılan, açılışını izleyen ve 'Ben Türküm' diyen herkesin ağlaması gerekiyor. Çünkü o köprü sizin evlatlarınızın gerçekleştirdiği mühendislik harikası bir eser. Bazılarının bundan dahi rahatsız olduğunu görüyoruz. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz bu eser hepimizin. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir söylemi var sıklıkla kullanırız. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' biz yurt içinde de barışı önceleriz, yurt dışında da barışı önceleriz anlamı var ama burada Gazi Paşa'nın vurgulamak istediği tutarlılıktır. Siyasi tavırdaki tutarlılığı ifade eder. Yani içeride ne isen dışarıda da onu söyle. İçeride olaylar karşısında tavrın ne ise dışarıda da ülkeyi temsil ettiğinde o olaylar karşısında aynı tavrı sergileyeceksin. İçeride milli söylemlere sığınıp dışarıda gayri milli aymazlık içine düşmeyin. Sistemi değiştirmek istediğini söylüyorlar sistem değişince ne olacakmış kayyumlar olmayacakmış. Peki kayyumlar niye atandı ülkenin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kast eden belediyeleri terör yuvasına çevirenlere müdahale olsun diye. Kaymakamı odasında öldürdüler, sizin evladınızı şehit ettiler odasında. Oraya giden doktorun, hemşirenin ölümünü hatırlayın. Nasıl öldürüldü onlar. kim lojistik destek verdi, kim bomba düzeneği kurdu, Kandil'le işbirliği kuran kimdi belediyeler değil miydi. Bunlar şimdi niye olmuyor. İşte bizim beka diye üzerinde ısrarla durduğumuz şeyi onlar galebe çalarak hafife almak ve sizin hafızanızdan atmak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Toplantı, konuşmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: 'Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bazıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsız" - Son Dakika
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