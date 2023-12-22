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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek

AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri için mutabakata vardı. Görüşmeler sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ''30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek'' dedi. MHP'nin adayının destekleneceği 2 büyükşehir ise Manisa ve Mersin olacak.

22.12.2023 - 20:15,  Güncelleme: 20:48
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayının destekleneceğini duyurdu.

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai partilerin yoğun mesaisi devam ediyor.Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusuydu. Komisyon toplantılarında sona sona gelen AK Parti ve MHP arasındaki heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşti.

MANİSA VE MERSİN'DE MHP'NİN ADAYI DESTEKLENECEK

Görüşmeler sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile mutabakata varıldığını duyurdu. Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek." ifadelerini kullanarak 2 büyükşehrin Manisa ve Mersin olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

KALAN 51 İLİN 29'UNDA AK PARTİ VE MHP İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28\'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin\'de ise MHP adayı desteklenecek
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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek - Son Dakika
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