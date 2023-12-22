MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28\'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin\'de ise MHP adayı desteklenecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayının destekleneceğini duyurdu.
31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai partilerin yoğun mesaisi devam ediyor.Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusuydu. Komisyon toplantılarında sona sona gelen AK Parti ve MHP arasındaki heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşti.
Görüşmeler sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile mutabakata varıldığını duyurdu. Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek." ifadelerini kullanarak 2 büyükşehrin Manisa ve Mersin olduğunu söyledi.
Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur"
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