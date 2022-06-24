MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması

24.06.2022 21:56
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına temmuzda yaklaşık yüzde 40 zam yapılacağını hatırlattı.

Ek gösterge düzenlemesinin yakında tamamlanacağını ifade eden Kalaycı, "Emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli çalışanlar ve asgari ücret artışı hükümetin gündemindedir. Türk ekonomisinde çarklar dönmekte, Türkiye üretmektedir. Sanayi üretimi ve makine teçhizat yatırımları sürekli çift haneli büyümektedir. Türkiye istihdamda 30,4 milyon kişiyle tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatımızda ve turizm gelirlerimizde rekorlar kırılmaktadır." diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçeyle ilgili kanun teklifini kabul ettiklerini vurgulayan Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe ve karamsarlık havası yaymak, kargaşa ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır. Bunlara kalsa, Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmiş, tükenmiş ve yerle yeksan olmuştu. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir. Dönemsel ekonomik ve sosyal sorunlardan hatta salgın, deprem ve orman yangınlarına varıncaya kadar her olaydan sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bir gerçektir. Orman yangınları için helikopter, uçak olmadığını söyledikleri anlarda, üzerlerinden geçen uçak ve helikopterler de zaten bunları yalanlamaktadır."

Kalaycı, döviz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını, Türkiye'yi teslim alamayacaklarını vurguladı.

"Hiç kimse sabrımızı sınamasın, gücümüzü denemeye kalkışmasın"

Kalaycı, terörle mücadelenin çok boyutlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, " PKK, YPG, FETÖ kukladır, Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa Türkiye'nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsızsa terörizmin baronları onlardır." dedi.

Türkiye'nin varoluş mücadelesinin bir yandan terör örgütüyle, diğer yandan emperyalizme piyonluk yapan Yunanistan vasıtasıyla engellenmek istendiğini söyleyen Kalaycı, Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığını dile getirdi.

Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın vatan nöbetinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sabrımızı sınamasın, gücümüzü denemeye kalkışmasın. Aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır. Yeri gelirse Atina'nın başlarına yıkıldığını, Ege sularının ne kadar serin ne kadar derin olduğunu ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir. Türkiye tarihi kazanımlarından, egemen devlet onurundan asla ödün vermeyecektir. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için gereğini sonuna kadar yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin sesidir. Sevdamız millet, aklımız Türkiye'dir. "

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da 'Adım Adım 2023' programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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