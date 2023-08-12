İttifak başlamadan bitti! MHP'den İYİ Parti'ye zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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İttifak başlamadan bitti! MHP'den İYİ Parti'ye zehir zemberek yanıt

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den olumsuz yanıt geldi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İYİ Parti, kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" dedi.

CHP VE HDP ÜZERİNDEN ÇOK SERT SÖZLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için çağrıda bulunduğu İYİ Parti'den gelen yanıtı değerlendirdi. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin samimi ve yürekten çağrısına ip cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Kendini köksüzlüğe mahkum etmiş ve siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP'ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet" dedi.

"İYİ PARTİ EN BÜYÜK YANLIŞA DÜŞTÜ"

İYİ Parti'nin bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptığını söyleyen Yalçın, "Millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu. İYİ Parti'nin bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi. İYİ Parti taifesi şimdi de Genel Başkanımızın memleket hayrına yaptığı 'Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin' kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü" açıklamasında bulundu.

"MİLLET FATURAYI REDDEDENLERE KESER"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle İYİ Parti'ye 'ayna' tuttuğunun altını çizen Yalçın, "Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkar etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" diye konuştu.

İYİ PARTİ'NİN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı işaret etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bildiğimiz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet! Saygılarımızla..."

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Erol MARASLI: Ben eski MHP li yeni iyi partili küskün eski bir MHP li milliyetçi olarak diyorumki devlet bahçeli gitmeli ve yerine MHP nin eski kültürünü yenidennyeşetrtec3k özüne dönec3k bir lider gelirer tüm küskün MHP kiler wna yuvamıza döneriz. Akp nin koltuk deyneği oldugu sürece iyi partide kalırız Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Bilal Akarsu: İp de CHP'ye ve HDP'ye yaslanmadan tek başına hiçbir yerde kazanamaz, boş yere pohpohlamayalım Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Mhp tek başina yerel secimde hiçbir şehiri alamaz. Bu kadar oryantalliğe pes. Sürekli yok zillet yok İP vs hakaret et sonra olacağı görünce git iyi partiye yama ol.sizede oy moy yok. Cevap Yaz 22 12 Yayından Kaldır
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İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde ittifak çağrısına yanıt İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde ittifak çağrısına yanıt

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Son Dakika Politika İttifak başlamadan bitti! MHP'den İYİ Parti'ye zehir zemberek yanıt - Son Dakika


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