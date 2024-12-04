MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Sancaktepe ilçe başkanlığında konuştu Açıklaması

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhuriyet Halk Partisi önce İstanbul'da herkesin gözü önünde nereden buldukları belli olmayan, bavul bavul o paraların hesabını vermeli." dedi.

Yönter, partisinin Sancaktepe ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, huzurlu ve güvenli bir Türkiye istediklerini söyledi.

Müreffeh, muasır, temel problemlerini çözmüş, prangalarından kurtulmuş, ayak bağlarını söküp atmış bir Türkiye amaçladıklarını belirten Yönter, "Yeni yüzyılda Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bir Türkiye'ye ulaşmak yeminimizdir, kararlılığımızdır, müştereken de amacımızdır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, terörsüz Türkiye, güvenli Türkiye..." diye konuştu.

Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisini son günlerde, bilhassa 22 Ekim'den bu tarafa, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrılar kapsamında eleştirmeye, hakir görmeye, hakkı ve hayası olmadığı halde, hiç uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde bel altı vuruşlarla iftira düzeni kurmaya çalışanların alayını görüyoruz. Bunların hepsi sorunlardan beslenen terörden nemalanan odaklar." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin kendileriyle vatan, millet sevgisi konusunda yarışa girmemesi gerektiğini vurgulayan Yönter, "Hiç kimse bizim terörü kökünden kazıma hedefimizden döndüğümüzü filan iddia etmesin. Terörün kökü kazınacak, bölücülüğün kökü kazınacak. Kürtler bizim kardeşimiz, PKK terör örgütü can düşmanımızdır. Başka yolu yok." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi kulağına üflenen menfur projelerden siyaset devşirmeye çalışıyor"

Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında para kulesi yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Paraları getirmiş, bir bavul. Onun bir tanesini 'Vatandaş bulamıyor.' diyorsun ama sen bir bavul parayı grup toplantısına getirdin, kule yaptın. Cumhuriyet Halk Partisi önce İstanbul'da, herkesin gözü önünde nereden buldukları belli olmayan, bavul bavul o paraların hesabını vermeli. Altılı masada PKK'yla, bölücülerle, Türkiye husumetinden beslenen çevrelerle nasıl kol kola, yan yana durduklarını izah etmeliler. Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanımızın da bu hafta ifade ettiği üzere, demokrasi dışı arayışlardan medet umuyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulağına üflenen menfur projelerden siyaset devşirmeye çalışıyor. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı bize 'Şuursuz.' demiş. Şuursuz arıyorsa Müsavat Dervişoğlu aynaya bakacak. Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partideki o ekibin nasıl devşirildiğini, çıkar ve koltuk ağı uğruna nasıl geleneklerini, geçmişlerini elden çıkardıklarını bilmeyen yok. Siyasi ahlak konusunda izah edemeyecek ve açıkları olanlar bize bir şey anlatamaz."

"Yeni Türkiye'de birlik ve beraberliğin, kardeşliğin daha güçlenmesini istiyoruz"

İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik istediklerini vurgulayarak, "Yeni yüzyılda, yeni sistemle, yeni Türkiye'de birlik ve beraberliğin, kardeşliğin daha güçlenmesini istiyoruz. Şehit cenazeleri gelmesin, topraklarımızda gözü olanların gözü oyulsun, çocuklarımızın geleceğini güvenceye alalım istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin yanı başındaki coğrafyanın halini herkesin gördüğünü dile getiren Yönter, orada her taşın altında bir fitne ve hesabın olduğunu kaydetti.

Yönter, Suriye'de örgüt kuranın bir yeri ele geçirdiğini, bir yere saldırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başıboş, otorite bitmiş, Suriye diye bir devlet fiilen aslında kalmamış. Esad bugüne kadar yaptıklarının, yanlışlarının bedelini ödüyor. Biz Türkiye'yi, iç cephemizi, kale içimizi korumak zorundayız. Biz sorumluyuz, gelecek nesillere sorumluyuz, ecdada, şehitlerimize, birbirimize, tarihe sorumluyuz. Biz Türkiye'mizi yeni yüzyılda süper güç Türkiye yapmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Devir Türk devri, devir Türk ve Türkiye Yüzyılı devridir. Biz yeni yüzyıl hedeflerine ulaşacağız."

Sosyal, ekonomik, siyasal, diplomatik sorunları tek tek çözeceklerini dile getiren Yönter, "Bize güvenin, bize inanın. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'yi ve tarihi sırtına almış, kararlı bir şekilde bir şekilde yürüyor şu anda. Genel başkanımın millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle de kimse aşık atmaya kalkışmasın. Eğer böyle bir şeyi yaparsa önce değil 40, 400 fırın ekmek yesin. Milliyetçi Hareket Partisi önce 'Ülkem ve milletim.' sonra 'Partim ve ben.' diyor. Konu eğer 1000 yıllık kardeşlikse, konu istiklal ve istikbalse 'Vakit tamamdır.' diyoruz, 'Söz konusu vatandır.' diyoruz." ifadelerini kullandı.