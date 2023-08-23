Çanakkale'deki yangının imar rantı için çıkarıldığı iddiaları, Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika

Çanakkale'deki yangının imar rantı için çıkarıldığı iddiaları, Bahçeli'yi küplere bindirdi

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'yi küle çeviren yangınla ilgili konuştu. Yangının imar rantı için çıkarıldığı iddialarına tepki gösteren Bahçeli, "Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'de 2 gündür devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yangının imar rantı için kasıtlı çıkarıldığı iddialarına isyan eden Bahçeli, "Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır" ifadelerini kullandı.

"EGE'NİN İKİ YAKASI TUTUŞMUŞTUR"

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale'de yaşanan yangına ilişkin açıklama yayınladı. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: "Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege'nin iki yakası tutuşmuştur.

"SEFİL VE ŞEREFSİZ BİR BÜHTANDIR"

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. Bin 500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir. Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtandır'

"YİNE YEŞİLE BÜRÜNECEĞİNE İNANIYORUM"

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çanakkale'deki yangının imar rantı için çıkarıldığı iddiaları, Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki yangının imar rantı için çıkarıldığı iddiaları, Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika
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