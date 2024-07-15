MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Özel Harekat Başkanlığı\'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bahçeli, şehitler anısına yapılan 'Özel Harekat Anıtı'na çelenk bıraktı ve dua etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

15.07.2024 17:55
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Bahçeli, karşılamanın ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 51 polis anısına yapılan 'Özel Harekat Anıtı'na çelenk bırakıp, dua etti. Bahçeli, daha sonra Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 10 dakika sürdü. Ziyarette, Bahçeli'ye tablo hediye edildi. Bahçeli, tören mangasını selamlayarak Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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