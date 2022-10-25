Devlet Bahçeli'nin Mahir Ünal'a yönelik tepkisini MHP'li vekil sert sözlerle paylaştı: Hadsize had böyle bildirilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda isim vermeden "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tartışma çıkaran AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a isim vermeden yüklendi. Bahçeli açıklamasında "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" ifadelerine yer verdi.

"HADSİZE HAD BÖYLE BİLDİRİLİR"

Gündeme bomba gibi düşen bu sözleri paylaşanlardan biri de MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu oldu. Bahçeli'nin o anlara ilişkin ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayan Vahapoğlu'nun "Hadsize had böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık Sn. Genel Başkanım Devlet Bahçeli milletin yüreğine su serptiniz" notunu düşmesi dikkat çekti.

İşte Vahapoğlu'nun o paylaşımı;

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir."