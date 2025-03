MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin desteği ile başarıya ulaşacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle pazarlık ve müzakere etmeyeceğini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin desteği ile başarıya ulaşacaktır. Sadece geçtiğimiz 2,5 ay içerisinde Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımız, terör belasını ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarana kadar sürecektir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Gürsu İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Büyükataman 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 41 yıldır terör belası ile her alanda ve kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu süre zarfında Türkiye büyük bedeller ödemiş, maddi olarak verdiği kayıpların yanında manevi olarak büyük acılar yaşamıştır. Geçen yıllar içerisinde ülkemiz, birçok alanda faydasına kullanılacak olan kaynaklarımızı terörle mücadeleye aktarmak durumunda kalmıştır. Terörle mücadelenin Türkiye'ye ekonomik maliyeti de oldukça yüksektir. Bu kaynaklar eğer terörle mücadelede kullanılmak durumunda kalmasaydı, ülkemiz devasa projelere imza atarak, büyük kazanımlar elde edebilirdi. Ayrıca bu mücadelede bedeli hiçbir zaman hesaplanamayacak olan, hiçbir maddi gerçeklikle karşılaştırılması mümkün olmayan binlerce kahraman vatan evladımızı şehit verdik. Terörün toplumsal maliyetini yıllarca devlet ve millet omuz omuza büyük fedakarlıklarla ödedik. Artık siyaset, toplum ve demokrasi hayatımıza musallat olan bölücü teröre tahammül göstermemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her kardeşimiz, büyük Türk milletine mensup olan her insanımız bölücü terörden ileri düzeyde şikayetçidir. Bu emperyalist tezgahı bozmanın ve terör belasını Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarmanın zamanı gelmiştir. Sosyal, siyasal, ekonomik, güvenlik, toplumsal maliyeti ile birlikte insani ve vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir. Cumhur İttifakı'nın etrafında kararlılıkla kenetlendiği Terörsüz Türkiye hedefi, ortak akıl ve aziz milletimizin desteği ile mutlaka başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez terörle mücadelenin sonuca ulaşmasına yakınız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin asla terörle pazarlık, müzakere etmeyeceğini söyleyen Büyükataman, "Ülkemizi çevreleyen bölgesel krizlerin arttığı, küresel sistemin yeniden şekil aldığı ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı atmosferde, Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye Vizyonu, Türkiye için adeta tarihi bir fırsat oluşturmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tarihin akışını değiştiren, millet vicdanında karşılık bulan çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye konusundaki kararlı duruşu sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa terörle mücadelenin sonuca ulaşmasına bu kadar yaklaşmıştır. Terörün bitmesini, bin yıllık kardeşliğimizin güçlenerek yaşatılmasını isteyen herkes bu kutlu çağrının etrafında sımsıkı kenetlenmelidir. 27 Şubat'ta İmralı'dan yapılan açıklamada terör örgütünün ön şartsız feshi istenmiştir PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı ve kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti o silahlarla birlikte son teröriste kadar toprağa gömmeye muktedirdir. Şunu herkes aklına iyi sokmalı; Türk Devleti terörle pazarlık yapmaz, teröristle müzakere etmez ve etmeyecektir. Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye hedefini ortaya koyduğumuzdan bu güne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır. Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 1 Ocak 2025 tarihinden 13 Mart 2025 tarihine kadar, yani sadece geçtiğimiz iki buçuk ay içerisinde Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımız, terör belasını ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarana kadar sürecektir" dedi. - BURSA