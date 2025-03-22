MHP İzmir İl Başkanı: \'Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok\'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar yemeği programında konuşan İl Başkanı Veysel Şahin, "Hukuka saygılıyız. Adalete güveniyoruz. Yaşananlara böyle bakıyoruz. Bizim bu konuda tavrımız nettir; Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve erişilmez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimse seçildim diye bu ülkede arsızlık yapma, hırsızlık yapma ve yolsuzluk yapma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanlığının tertip ettiği Geleneksel İftar Programı Cumhur İttifakı buluşmasına sahne oldu. Programda, MHP ve AK Parti milletvekilleri, Belediye Başkanları, üniversitelerin temsilcileri, STK başkan ve temsilcileri, sendikalar ve Ülkü Ocaklılar ile birlikte 2 bin MHP'li yer aldı. MHP İzmir'in İl Yönetim Kurulu üyelerinin, 30 ilçe teşkilatı yöneticilerinin, Belediye Meclis Üyelerinin, Ülkü Ocakları'nın ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şube Başkanlarının tüm kadrolarıyla katıldığı iftar yemeğine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da davetliler arasındaydı. MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP'nin üç dönemdir seçim kazandığı Aliağa'da Belediye Başkanlığını yürüten Serkan Acar da programda yerini aldı. MHP İzmir'in Geleneksel İftar Programına EBSO Başkan Vekili Hakan Ürün, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve yöneticileri ile birlikte çok sayıda üst düzey protokol katıldı.

"Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok"

İftar programının açılış konuşmasını yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaşanan İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili olarak, "Bizim bu konuda tavrımız nettir; Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve erişilmez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimse seçildim diye bu ülkede arsızlık yapma, hırsızlık yapma ve yolsuzluk yapma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"CHP devlet vadetti, ABD özgürlük"

MHP İl Başkanı Şahin, "ABD'nin Kürt kardeşlerimizi bizden koparmak için özgürlük vadediyorum dediği ve CHP'li Özgür Özel'in devlet vadediyorum dediği dönemde liderimizin başlattığı, 'Terörsüz Türkiye' projesi kardeşliğimiz ve birliğimiz açısından büyük bir adım olmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi; 'Süreç yok! Müzakere yok! Demokratik dönüşüm yok! Açılım yok! Hapisteki teröristler, Kandil'deki katiller üzerinde oyun kurmak yok! Kayıtsız şartsız örgütün lağvedilmesi, ya silahlar gömülecek ya da silahlarıyla birlikte gömülecek' diyerek sarsılmaz bir irade ortaya koyması büyük Türk Devleti adına büyük bir adım olmuştur" dedi. - İZMİR