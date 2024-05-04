MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı. Sancaklı, partiden istifa ettiğini ancak daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine geri döndüğünü belirtti. Sancaklı, Türkiye'nin sigortası olarak nitelendirdiği MHP'nin bekası için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Gazetecilerin TFF başkanlığı adaylığıyla ilgili sorusuna ise Sancaklı, milletvekili olduğunu ve Türk milletinin kendisine bu görevi layık gördüğünü söyledi.

04.05.2024 19:43
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Sancaklı, 9 Aralık 2023'te partiden istifa ettiğini, dört ay sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine "yuva"ya döndüğünü söyledi.

Sancaklı, bıraktığı yerden aynı enerjiyle çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, " Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin gerçekten sigortasıdır. Biz birlikte hareket edip birbirimize destek olarak Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası noktasında ve ilelebet payidar kalma noktasında büyük mücadeleler verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya Sancaklı, "Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyim. Milletvekili olmasaydım o zaman bu soruya çok rahat cevap verirdim ama görüyorum ki büyük Türk milleti bana yakıştırıyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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