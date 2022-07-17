MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı - Son Dakika
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MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

17.07.2022 13:18
MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli ilçe teşkilatının yeni hizmet binası dualarla açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli ilçe teşkilatının yeni hizmet binası dualarla açıldı.

Yeni binanın açılış kurdelesini Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, 25.ve 26. Dönem Milletvekili MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Prof.Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aksoy, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Kepez, Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev birlikte gerçekleştirdiler.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Korkuteli İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'yi ileri ufuklara taşıma konusunda önlerine çıkacak engelleri birer birer aşacaklarını ifade etti.

Yanlışta ittifak ve zillette birlik olmayacağına dikkat çeken Başkan şöyle devam etti: "Zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hangi masaları kurarlarsa kursunlar, Cumhur İttifakı'nı durdurmayacaklar" dedi.

Cumhur İttifakının Ötüken'den Orhun'a, Malazgirt'ten Selçuklu 'ya, Söğüt'ten Osmanlı'ya Sakarya'ya Dumlupınar'a uzanan bir ruhun vücut bulmuş hali olduğuna dikkat çeken MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, partisinin Korkuteli İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ileri ufuklara taşıma konusunda önlerine çıkacak engelleri birer birer aşacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualarla kesildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı - Son Dakika

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