MHP, Kürt Sorunu Tartışmalarına Cevap Verdi - Son Dakika
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Politika

MHP, Kürt Sorunu Tartışmalarına Cevap Verdi

MHP, Kürt Sorunu Tartışmalarına Cevap Verdi

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Kürt sorunu yok, sorun bölücü terördür' dedi.

09.11.2024 16:27
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kürt sorunu' çıkışına Bursa'dan cevap verip, " Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' yoktur, sorunun adı bölücü terör sorunudur" dedi.

MHP, Bursa'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantılarını gerçekleştirdi. Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il teşkilatlarının katıldığı toplantıda MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürt sorunu" çıkışını eleştirdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Doymak bilmeyen küresel emperyalizmin bölgemizi bir savaş alanına çevirme planı devrededir. Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları hedef alan vahşi saldırıları, Orta Doğu'nun tümünü ve yakın vadede ülkemizin sınırlarını tehdit edecek noktaya gelmiştir. Terör örgütü PYD/ YPG'nin ABD sponsorluğunda kurmayı amaçladığı terör devleti, ülkemizin güvenliğine ve bütünlüğüne karşı açık bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumunu ve bölgemizde devam eden savaş atmosferini hesaba katarak, etrafımızın sarıldığını görmek ve emperyalist kuşatmayı yarmak zorundayız. Bu yüzden, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve geleceği için; birleştirici, doğru ve cesur adımlar atmaya ihtiyaç vardır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli işte bu atmosferde yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuş, Türkiye'yi 1984'ten bu yana meşgul eden terör belasının son bulması, ülkemizin prangalarından kurtulması için cumhuriyet tarihimizin en cesur adımlarından birini atmıştır. Genel Başkanımızın bu hamlesi, tarihe yön veren, Türk milletini geleceğe taşıyacak kutlu bir duruşun, köklü bir 'Devlet Aklı'nın tezahürüdür. Şunu herkes çok iyi bilir; bir yerde Milliyetçi Hareket Partisi varsa orada ihanete geçit yoktur. Devlet Bahçeli bir el uzattıysa o el mutlaka vatanın ve aziz milletimizin menfaatlerine uzatılmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bugüne kadar hiçbir konuda başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Sorunun adı 'bölücü terör örgütü'dür"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürt sorunu çıkışına cevap veren Büyükataman, "CHP Genel Başkanı, Türkiye'de 'Kürt sorunu vardır' diyerek el yükseltmiş, bölünmeye kapı aralayan eşit vatandaşlık söylemlerini gündeme getirmiştir. Yabancı başkentlerden kumanda edilen bölücü terör örgütünün diliyle konuşmuş, farklı bayraklarımız olduğunu söyleyerek ayrışma ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini bir defa daha ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. Kürt sorunu diye sürekli önümüze çıkarılan şey esasında dün Osmanlı Devleti'ni bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için emperyalistler tarafından kurgulanmış yapay bir projedir. Kürt sorunu söylemi emperyalistlerin kanlı tuzağıdır. Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören ve sömürmek için fitne çarkını çeviren bu dışarıdan kumandalı zihniyete asla geçit vermeyecektir" şeklinde konuştu.

" PKK'nın 3 seçeneği var"

Bölücü terör örgütü PKK'nın 3 seçeneği kaldığını ifade eden Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bölünme ve fitne tezgahının karşısında büyük Türk milletinde kenetlenmeye el uzatmıştır. Devlet Bahçeli'nin uzattığı el, yeni bir çözüm sürecine ve ayrışmaya değil, Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda buluşmaya uzatılmıştır. Bu doğrultuda, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi terör örgütü PKK'nın önünde 3 seçenek vardır, birincisi terör eylemlerine şartsız olarak derhal son vermek, ikincisi silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak ve üçüncüsü Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. Bunun dışında herhangi bir çözüm, alternatif bir seçenek yoktur ve asla olmayacaktır. DEM Parti de silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmak zorundadır. Ülkemizi parçalamak için faaliyet gösteren terör çeteleri eğer teslim olmazlarsa Türk'ün demir yumruğu kafalarına mutlaka inecektir. Milliyetçi Hareket Partisi şehidin şühedanın hakkını sonuna kadar savunacak ve koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kararlı ve tavizsiz duruşuyla terörle mücadele her alanda devam edecek, terörün kökü kazınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir, hem coğrafyamızın umudu olma iddiasını sürdürecek hem de terör belasının kafasını ezecek güce sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, milli ve üniter yapıdadır, ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Türklük üst ve vazgeçilmez kimliğimizdir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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