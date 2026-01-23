MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

23.01.2026 14:55  Güncelleme: 15:14
TBMM Genel Kurulu salonunda bulunmasına rağmen sahte oy veren AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın "Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır" sözleriyle tepki gösterdiği isim Turan Bedirhanoğlu olduğu belirlendi.

En düşük emekli aylığını artıran düzenleme görüşülürken TBMM Genel Kurulu'nda yoklama tartışması çıkmıştı. Genel Kurul salonunda bulunmayan AK Parti milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin kürsüye yürümüştü. Bunun üzerine Adan tarafından Genel Kurul'a 10 dakika ara vermişti.

CELAL ADAN ÇILDIRMIŞTI

Aranın ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Bugün benim yönettiğim burada ciddi saygısızlık yapılmıştır, terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE KRİZ ÇIKARAN O VEKİL

TBMM Genel Kurulu'nda olmadığı halde oy pusulası gönderen ismin AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu olduğu ortaya çıktı.

TURAN BEDİRHANOĞLU KİMDİR?

1984 yılında Bitlis'te doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da, lise öğrenimini ise Bitlis'te tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak başladı. Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra Yurt Dışı Staj programı çerçevesinde, Federal Almanya Cumhuriyetinde dil eğitimi ve Kamu Yönetim Yapısını incelemek üzere bir yıl süre ile bulundu.Daha sonra Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık görevini yerine getirdi ve 2014 yılında ise Müşterek Kararname ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken devamında yapılan görevlendirmeler kapsamında Şırnak Belediye Başkan V, Balveren Belediye Başkan V., Kumçatı Belediye Başkan V., Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerini ifa etti. Şırnakta yürütmüş olduğu 5 yıllık görev süresinin akabinde 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Küçükçekmece Kaymakamı olarak atandı.

14 Mayıs 28. Dönem Genel Seçimlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili olarak seçilerek göreve başladı.

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    emekli ol turan bey bi dönem yetiyor ölene kadar bakar millet sana 200 bin emekli parasi oh ne güzel 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
