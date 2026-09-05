MHP'li Aksu: Terörsüz Türkiye hedefi emperyalist oyunları bozacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Tarihi bir dönüm noktası olan Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adımlarının emperyalist oyunları bozacağına, huzur, barış ve refah ikliminin hakim olacağına inanıyoruz." dedi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen MHP 15. Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Aksu, kongrede yaptığı konuşmada, teşkilatların geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek kadroları belirlediğini söyledi.

Safları sıkılaştırmak, daha çok gönüle girmek ve üç hilali zirveye taşımak için milletle buluştuklarını dile getiren Aksu, "Demokrasinin ve hukukun gereği olduğu kadar Türk töresinin de bir parçası olan kurultaylarımız, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, fitnenin kurutulduğu, liderimizin emrinde ve gösterdiği istikamette yol yürüyen dava erleriyle ülkücü iradenin tecelli ettiği kutlu buluşmalardır." ifadelerini kullandı.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı için süratle yol alabilmeyi amaçlıyoruz"

Parti olarak stratejik hedeflerinin 21. yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak, 2053 yılında Türkiye'yi lider ülke ve süper güç haline getirmek olduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bunu mümkün kılacak adımları atıyor, köklü sorunları kalıcı çözümlere kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Milli birlik diyoruz. Hep birlikte Türkiye olmak için çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine odaklanıyor, terörü ve bölücülüğü zihinlerden de silmek istiyoruz. İç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye hasımlığına karşı daha güçlü mukabele edebilmeyi, herkesi kucaklayarak Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline birlikte sahip çıkmayı, Türk ve Türkiye Yüzyılı için süratle yol alabilmeyi amaçlıyoruz. Alınan önemli mesafelerin, atılan kararlı adımların geniş toplum kesimlerinde de karşılık bulduğu Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin küresel bir güç haline dönüşeceğine inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın vatan ve millet sevgisinde, huzur ve refah arzusunda buluştuğu hukuk zemininde ortak aklı öne çıkarmaya çalışıyoruz."

Kardeşliğin kök saldığı bölgede huzur ve refah umudunun yaşandığını dile getiren Aksu, "Tarihin akışına yön veren bu gelişmeler çerçevesinde olayları izlemekle kalmıyor, geleceğimize istikamet çizecek adımlarla milli hedeflerimize ve yüksek ülkülerimize ulaşma gayretiyle hareket ediyoruz. Aynı zamanda akıl, ahlak ve adaleti devlet ve toplum hayatında hakim kılmak istiyoruz. Refahı yaymayı, herkesin insanca yaşayabileceği asgari şartları oluşturmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye, tarihinden ve medeniyet birikiminden aldığı ilhamla geleceğini kendi iradesiyle şekillendirecek, terörün, kutuplaşmanın ve vesayet anlayışlarının geride bırakıldığı müreffeh ve itibarlı bir ülke olarak yoluna devam edecektir." diye konuştu.

"Türkiye'nin yeni ufku milli birliğinin gücüdür"

"Türkiye'nin yeni ufku milli birliğinin gücüdür. Ne yaptığımızın ve nereye varacağımızın bilincindeyiz. Devletimizi her alanda daha güçlü kılmak, ülkemizi bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımak gayretindeyiz. Hedefimiz, geleceğin kudretli Türkiye'sini bugünden inşa etmektir. Belirsizliğin ve huzursuzluğun arttığı küresel iklimde huzur adası kalarak öne çıkmayı, bir cazibe merkezi olmayı arzu ediyoruz." diyen Aksu, ayrışma yerine kaynaşmanın, çatışma yerine dayanışmanın, kesret yerine vahdetin ve daha adil bir dünyanın tesisini mümkün kılan Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin inşasını öngördüklerini söyledi.

Aksu, şunları aktardı:

"Gelişmelere ve sorunlara bakışımızın temelinde Türk milletine milli, manevi ve insani açılardan seslenen, sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişimi amaçlayan Türk milliyetçiliği anlayışı bulunmaktadır. Tarihi bir dönüm noktası olan Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adımlarının emperyalist oyunları bozacağına, huzur, barış ve refah ikliminin hakim olacağına inanıyoruz. Böylece içinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak, ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak istiyoruz."

Terörsüz Türkiye hedefinde bugüne kadar birçok engelin aşıldığını dile getiren Aksu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk milletinin iradesini de gösteren büyük bir ekseriyetle kabul edildiğini anımsattı.

Atılan bu tarihi adımın milletin desteği ve Allah'ın izniyle nihayete erdirileceğini söyleyen Aksu, "Nitekim ülkemizle birlikte komşu devletlerde yaşanan gelişmeler de umut vericidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu strateji, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi yolunda attığı adım, tarihe ve coğrafyaya mührünü vurmaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelede destansı başarılara imza atmasında, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde olmasında kuşkusuz en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Onların mücadeleleri sayesinde bu aşamaya gelinmiştir. Hepsine minnettarız." şeklinde konuştu.

Aksu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşması için iç cepheyi kuvvetlendirerek milli birliğimizi tesis etmenin, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı gerçekleştirecek atılımları süratle hayata geçirmenin derdindeyiz. Türkiye bugün her alanda öne çıkan performansıyla bölgesel güç, küresel ölçekte önemli bir aktördür. Bununla birlikte Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmesinden, milli birliğini güçlendirmesinden, kardeşlik, huzur ve refahının artmasından rahatsız olan iç ve dış çevreler bulunmaktadır. Siyonist İsrail yayılmacılığı Türkiye'nin huzura, barışa ve bölgesel istikrara yönelik attığı adımlardan rahatsızdır. Bu süreçte ülkemizin geleceği için bir hedefi, Türk siyaset ve demokrasisinin gelişimi için bir önerisi bulunmayan, emperyalizme kul köle olanlar da Terörsüz Türkiye hedefine karşı toplumu provoke etme peşindedir. Tahriklere kapılmayacak, karanlık senaryolara baş eğmeyeceğiz. Kararlılığımızdan taviz vermeyecek, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak milli birlik ve kardeşliğin kök saldığı bir iklimi tesis edeceğiz.

Herkesi Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bir tuğla koymaya davet ediyoruz. Dünya güç dengelerinin değiştiği, enerji koridorları, ulaşım hatları, ticaret yolları ve güvenlik ekseninin yeniden şekillendiği tarihi bir eşikten geçiyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bütün bu gelişmelerin merkezinde duruyoruz. Türkiye, her yönüyle bu değişime hazır olmak, yön vermek zorundadır. Bugün bazı eksikliklerimiz olsa da Türkiye ekonomisi büyüyen, istihdam yaratan, ihracatını artıran, sürdürülebilir cari açığa sahip, mali disiplinini koruyan, en az borçlu ülkelerden biri olarak enflasyonu da sorun olmaktan çıkarma gayretindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı istikrarla devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılmak için çalışıyoruz."

Tek liste halinde gidilen kongrede, İl Başkanlığına Oğuzhan Demir seçildi.

Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ile diğer ilgililer ve partililer katıldı.