MHP'Lİ AYCAN: HDP KAPATILMALIDIR

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, HDP'yi meşru bir parti olarak görmediklerini ve Meclis'te olmaması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır, HDP kapatılmalıdır" dedi.

MHP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, 'Adım Adım 2023 İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenledi. Tarihi Maraş Kalesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Emrah Satıcı ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, 2023 seçimlerinin hak ile batıl arasında geçeceğini öne sürerek 'Zillete ve unsurlarına verilecek her oy, bu memleketimizi 2023 yılından sonra felakete sürüklemesine neden olabilecek oylardır."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise HDP'nin terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiğini bu nedenle de kapatılması gerektiğini ifade etti. Aycan, "Zaten HDP'yi meşru bir parti olarak görmüyoruz. Genel Başkan'ımızın liderliğinde sürekli söylediğimiz şudur, HDP meşru bir parti değildir. Terör örgütü tarafından yönetilen bir partidir, asla da Meclis'te olmaması gerekir. Defalarca bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve bununla tarafımızı net bir şekilde ortaya koyduk. HDP asla TBMM'de olmaması gerekir. Şimdi bazıları diyor ki 'HDP'yi kapatırsanız ne olur?' Ben bunun hesabını yapmam. Eğer teröre bulaşmışsa kim olursa olsun gerekli cezayı almalıdır. Parti de kapatılmalıdır. Bu anayasal hükümdür. Aynı zamanda dillerine doladıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de söylediği budur, eğer bir parti terör örgütünü kınamıyorsa, terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsa bu partinin kapatılması gerekir hükmü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmüdür. O zaman Anayasa Mahkemesi'ni Genel Başkan'ımızın söylediği gibi tekrar uyarıyoruz. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır, HDP kapatılmalıdır" dedi.

'İP, BU TUTUMUYLA TERÖRÜ DESTEKLEMEMİŞ Mİ OLUYOR?'

Suriye'de yakında gerçekleştirilecek operasyon ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu da değerlendiren Sefer Aycan, "Yeni bir operasyon var. Cumhurbaşkanımız Suriye'de bir operasyon olacağının sinyalini verdi, hazırlıklarının olduğunu söyledi ama dünden itibaren HDP'liler yine başladı ve ortaklarını TSK'nın operasyonuna karşı durmaya davet ediyor. Bu operasyona CHP ve HDP karşı duruyor en azından, İP sessiz kalıyor. İP, bu tutumuyla terörü desteklememiş mi oluyor? ya da kimden yana taraf olmuş oluyor? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması konusu var, 20 günlük bir konu. Bir günden bir güne CHP'den veya İP'den, HDP'den zaten beklemiyoruz, bununla ilgili bir açıklama gelmiş miydi? Hayır. Ama dün, CHP'nin eski genel başkan yardımcısı, şimdi dış politika konusunda CHP Genel Başkanı'nın danışmanı tavrını ve tutumunu ortaya koydu. 'Finlandiya'nın NATO'ya alınması gerekir' dedi ve Türkiye'nin politikasının yanlış olduğunu belirtti. İP'den bir ses çıktı mı? Çıkmadı. Bunu eleştiren veya tenkit eden bir söz var mı? Yok. ya da HDP ile ilgili bir söz var mı? Yok" diye konuştu.

'CHP VE ŞÜREKASI SANDIĞIN DİBİNİ BOYLAYACAK'

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise Türk Milleti'nin bin yıllık tarihinin olduğunu ve bulunduğu coğrafyada çok bedel ödediğini söyledi. Taytak, CHP'nin seçimde milletten ders alacağını belirterek, "Avrupa, Amerika yahut son zamanlarda ortada boy gösteren NATO dahi olsa bizim özgürlüğümüze, serbestçe davranışımıza, milletimize ve millet iradesine ket vurmaya kalkışmamalı, kalkışamamalıdır. CHP, bunlarla iş birliği yapabilir. CHP İstanbul İl Başkanı çıkıp 'Hepimiz Ermeni'yiz' diyebilir, Cumhurbaşkanına hakaret edip almış olduğu hapis cezası karşısında Kılıçdaroğlu tarafından 'Bu mahkemenin almış olduğu kararı tanımıyoruz' diyerek hukuk tanımazlığını ilan edebilir. Ama bunlar dersini milletten alacaktır. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerde CHP ve şürekası, yöneticileri aziz milletimizden dersini alacak ve sandığın dibini boylayacaktır" dedi. (DHA)