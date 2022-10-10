MHP'li Aycan: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım" - Son Dakika
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MHP'li Aycan: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım"

10.10.2022 14:05
MHP'li Aycan: "Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım." dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, ABD'ye destek toplamaya gittiğini savundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Kılıçdaroğlu'nun birbirlerini "dost" olarak gördüklerini söyleyen Aycan, "Biden, Türkiye'deki siyasi iktidarı dostları vasıtasıyla değiştireceğini söylemişti. Sayın Kılıçdaroğlu da sürekli 'Dostlarımızla iktidar olacağız.' diyor. Demek ki Kılıçdaroğlu, ABD'deki dostlarından destek almaya gidiyor." diye konuştu.

Aycan, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki seçmenden destek alması gerekirken ABD'de 6 gün boyunca birtakım lobilerle görüşmesinin, destek alma çabası olarak gördüğünü dile getirerek, "Kılıçdaroğlu, son zamanlarda aday olma uğruna yanlışlar yapıyor. Herhalde kılavuzlarını da gözden geçirmesi gerekiyor. ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'den değil ABD'den destek almayı tercih etmiş." ifadelerini kullandı.

MHP'li Aycan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, "Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız." sözünü de değerlendirdi.

HDP'nin, CHP ve Kılıçdaroğlu sayesinde havaya girdiğini kaydeden Aycan, "Kendilerini iktidar ortağı gibi görmeye başladılar. Olası bir iktidarda İçişleri Bakanlığını Öcalan'a verecekler ki; Öcalan şimdiden Polis Teşkilatı ile ilgili söylemlerde bulunuyor. CHP, 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' demişti. HDP'liler de herhalde şimdiden bunun hazırlıklarına başlamış. HDP, CHP'nin açık ortağı." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Aycan: 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'den önce Türkiye'den destek alması lazım' - Son Dakika

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