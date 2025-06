MHP'li Büyükataman: "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel TBMM çatısı altında kurulmalı"

BURSA - MHP Bursa İl Başkanlığı, Reşat Oyal Kültürparkı'nda gerçekleşen bayramlaşma programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman programda yaptığı konuşmada, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin önerdiği 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması Türkiye açısından bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için hayati derecede önemlidir. Elde edilen kazanımlar heba edilmemeli, bin yıllık kardeşliğimize kurulan komplolar, birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılar hep birlikte bertaraf edilmelidir" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü Bursa MHP teşkilatı bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının birbirleriyle bayramlaşmasının ardından yapılan konuşmalarda Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunuldu.

"CHP İstanbul'da yolsuzluk batağında çırpınırken, İzmir'de çöp toplamayı dahi becerememektedir"

CHP belediyelerini eleştiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye bugün ne yazık ki, emperyalizmin boyunduruğu altında savrulan, siyaseti bir çıkar basamağı olarak gören ve liyakatsiz kadrolara hapsolmuş bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya kalmıştır. Yerel seçimlerde kendisine emanet edilen belediyeleri yönetmeyi başaramayan CHP bunun en bariz örneğidir. CHP İstanbul'da bir yolsuzluk batağında çırpınırken, İzmir'de çöp toplamayı dahi becerememekte, beceriksizliği ile şehirlerimizi yaşanmaz hale getirmektedir. CHP'li belediyelerin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıp Sosyalist Enternasyonal Yerel Yönetimler Birliğine katılma kararı ise; içine düştükleri garabeti gösterdiği kadar aidiyetlerini de açığa çıkarmıştır. CHP, içerisinde Türk olan her şeye karşı duyduğu hazımsızlığı bir defa daha göstermiştir. Kendi iç kavgalarından burnunu çıkaramayan CHP, söz memleket meselesine gelince adeta yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmakta, utanmadan Batı'dan manda ve himaye dilenmektedir. Bu sefil anlayış, her meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin karşısında yer almayı adeta bir CHP geleneği haline getirmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yakın zamanda katıldığı bir TV programında, terör baronlarının dayattığı sipariş sorunlarla Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye çalışmıştır. Türkiye'de her vatandaşımız eşittir, kadınlarımız ve gençlerimizin tamamı eşit haklara sahiptir. Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur, Özgür Özel'in ifadeleri düpedüz yalandır, bölücülüktür, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelmiş alçak bir saldırıdır. Türk milleti bu fitneye kulak asmadan bin yıllık kardeşliğini yaşamaya ve yaşatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması hayati derecede önemli"

Terörsüz Türkiye stratejisinin, Türkiye'nin şahlanışının stratejisi olduğunu söyleyen Büyükataman, " Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışı ile attığı adımlarla bugüne kadar Türkiye'de kronikleşmiş birçok sorunun çözümüne vesile olmuştur. Partimiz, 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savunmuş, Cumhur İttifakı bu hedef etrafında kenetlenmiştir. Türk milleti bu stratejiyi ve atılan sağlam adımları bağrına basmış, Terörsüz Türkiye hedefi bir devlet politikası halini almıştır. Bu süre zarfında Türkiye'nin terörle mücadelesi kesintisiz bir şekilde devam etmiş, hiçbir teröristle pazarlık edilmemiş ve emperyal güçlere asla taviz verilmemiştir. Terörsüz Türkiye stratejisi bir teslimiyetin değil, Türk Yüzyılı'nda ülkemizin şahlanışının habercisi olmuştur. Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle yeni yüzyılda terör sorunu ülkemizin ve bölgemizin gündeminden kesin bir şekilde çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu bir istikamet üzerine ilerlemektedir. Bu kapsamda her birimize tarihi sorumluluklar düşmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin önerdiği 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması Türkiye açısından bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için hayati derecede önemlidir. Elde edilen kazanımlar heba edilmemeli, bin yıllık kardeşliğimize kurulan komplolar, birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılar hep birlikte bertaraf edilmelidir. Cumhur İttifakı büyük bir uyum içerisinde, aziz milletimizden aldığı destek ve duayla bu anlamda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirecektir. Cumhur İttifakı'nın kararlı ve milli duruşu sayesinde yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda parti mensubu katılım gösterdi.