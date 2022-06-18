MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak - Son Dakika
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MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak

18.06.2022 19:25
MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "21'inci yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "21'inci yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da 'Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı kapsamında Hüyük ilçesini ziyaret etti. Esnafı ziyaret edip sohbet eden Kalaycı, daha sonra düzenlenen toplantıda partililerine seslendi. Cumhur İttifakına değinen Kalaycı, "Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, mavi vatanımıza sahip çıkılmıştır. Türk yurdu Karabağ, 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmıştır. 'Dünyaya bir daha gelsem Ayasofya imamı olmak isterdim' diyen Nihal Atsız'ın, 'Gençler! Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak' diyen Necip Fazıl'ın bu sözleri gerçek olmuş, 86 yıl sonra zincirler kırılmış, Ayasofya, Müslüman gönüllerle buluşturulmuştur.Türk Konseyi geçen yıl İstanbul'daki 8'inci zirvesinde aldığı kararla adını 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirmiş ve zirve toplantısında onaylanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli bir adım olmuştur. 'Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ömrünü Türk milletine adayan ve bu uğurda nice çilelere katlanan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize hedef gösterdiği Türk Birliğinin sütunları şükürler olsun ki dikilmiştir. Cumhur İttifakı ile Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin tohumu yeniden atılmıştır. 21. yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacaktır. Geleceğin muhteşem ve müreffeh günlerine inanıyorum ki Cumhur İttifakıyla ulaşılacaktır."


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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak - Son Dakika

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