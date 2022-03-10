MHP'li Kaşıkçı: "Arıcılara şeker iletiminde sorun yaşanıyor" - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, bu yıl arıcılara şeker iletiminde sorun yaşandığını belirterek, "Türkşeker'in arıcılara her yıl ulaştırdığı ucuz şekerin, birlikler ve tarım il müdürlüklerinin koordinasyonuyla dağıtılması birtakım şaibelerin de ortadan kalkmasına vesile olacak." dedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 milyonu aşkın arı kovanı bulunan Türkiye'de arıcılığın 83 bin vatandaşın ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını dile getiren Kaşıkçı, MHP olarak arıcılığın daha iyi bir konuma gelmesi için üzerlerine düşen sorumlulukla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Arıcıların, kovan başına 15-20 kilo civarındaki şeker ihtiyacını Türkşeker'den karşıladığını belirten Kaşıkçı, "Bu yıl arıcılara şeker iletiminde sorun yaşanıyor." diye konuştu.

Türkşeker'in, arıcıların şeker ihtiyacını birlikler aracılığıyla karşıladığını anlatan Kaşıkçı, "Türkşeker yönetimine ve birliklere sesleniyorum; Türkşeker'in, arıcılara her yıl ulaştırdığı ucuz şekerin, birlikler ve tarım il müdürlüklerinin koordinasyonuyla dağıtılması birtakım şaibelerin de ortadan kalkmasına vesile olacak. Arıcılarımız, kovanlarını bir şehirden başka bir şehre götürürken kullandıkları akaryakıtın bir bölümüyle ilgili de devletimizden destekleme bekliyor." dedi.