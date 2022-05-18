MHP'li Kılavuz: "19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Kılavuz: "19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir"

18.05.2022 16:36
MHP'li Kılavuz: "19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 19 Mayıs 1919'un istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesi olduğunu söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 19 Mayıs 1919'un istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesi olduğunu söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin tüm Anadolu sathına yayıldığını, Havza'da istiklalin habercisi, Amasya'da kurtuluşun müjdecisi, Sivas ve Erzurum'da milli kararlılığın meşalesi, Ankara'da milli egemenliğin kalesi ve bükülmez bileği olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın, Türk milletini Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara kesin bir cevap olduğunu dile getiren Kılavuz, "19 Mayıs, Türk vatanını alçakça paylaşmaya cüret edenlere milli bir çığlıktır. 19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir." dedi.

Türk gençliğinin milli egemenliğin nirengi noktası, istikbalin teminatı, aydınlık yarınların mimarı olduğunu belirten Kılavuz, gençlerin siyaset kurumundan taleplerinin olduğunu kaydetti.

Öncelikli talepler arasında öğrenci affının yer aldığını vurgulayan Kılavuz, bu konunun çok yakında TBMM çatısı altında gündeme geleceğini aktardı.

Türk gençliğinin mesleki eğitimlerinin sağlanması, mesleki yönlendirmelerin yapılması, meslek liselerinin etkisinin artırılması, ara eleman eksikliğinin giderilmesi doğrultusunda kapsamlı bir eylem planı hazırlanmasının yerinde olacağını belirten Kılavuz, gençlerin diğer talepleri arasında bedelli askerliğin yer aldığını; tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle birlikte, yüzbinlerce gencin yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Öğrencilerin 'Vatan Marşı' klipi gurur kaynakları oldu Öğrencilerin 'Vatan Marşı' klipi gurur kaynakları oldu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, 19 Mayıs 1919, Vatan, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz: '19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir' - Son Dakika


Son Dakika
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:43 Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:55:23. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz: "19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement