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MHP'li Kılavuz: "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir" - Son Dakika

MHP'li Kılavuz: "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir"

03.12.2021 17:19
MHP'li Kılavuz: "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir. Yine aynı şekilde engellilerin seyahat hakkının korunması, engellilere evde bakım sağlayan ailelerinin desteklenmesi ve engelli aylığının yükseltilmesi sosyal devlet ilkemizin gereği olarak yerinde olacaktır" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'in tarımdan turizme, sanayiden eğitime çok yönlü ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının sağlandığı, limanı, organize sanayi ve serbest bölgeleri ile stratejik bir konumda bulunduğunu ifade ederek, "Mersin ülkemizin önde gelen tarım kentlerinden biridir. Tarımsal gücün ve etkinin artırılması adına atıl durumdaki hazine arazilerinin tarıma açılması ve üreticilerimize tahsisi, tarım arazilerinin iskana açılmasının önlenmesi, arazi parçalanmasının engellenmesi hayati öneme sahiptir. Elektrik, su, mazot, tohum ve gübre gibi girdi maliyetlerinde desteklerin sürdürülmesi, yem fiyatlarındaki ve besideki taleplerin karşılanması, tarımsal sigortanın kapsamının genişletilmesi ve tarım ürünlerinin ihracatında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması oldukça elzemdir. Tarım ürünlerinin alım fiyatlarında değişkenliğin önlenmesi, tedarikçi ve marketçi arasındaki fiyat farkı ve kar marjının giderilmesi, yapımı devam eden gölet ve barajların tamamlanması hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in turizm potansiyeline dikkat çeken Kılavuz, "Deniz, kültür, doğa ve yayla turizmi gibi çok yönlü turistik faaliyetlerin yapıldığı gerçek bir turizm şehridir. Turizmle alakalı bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanarak şehrimizin cazibe merkezi haline getirilmesi ve Mersin'imizin turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Mersin'imiz turizm konusunda daha fazla yatırım almalı, turistlerin bölgemize gelmesi için bölgesel havalimanı da bir an önce faaliyete geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Kılavuz, "Engellilerimize yönelik politikaların artırılması, sorunlarının çözümünde önemli bir adım olacaktır. Bu doğrultuda engellilerin sayısal veri tabanını oluşturmak için ciddi ve kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören engelli kardeşlerimizin ulaşımdan kaynaklı sorunları giderilmeli, üniversitelerin mimari yapısından kaynaklı sorunlar giderilmelidir. Bunun yanı sıra şehir içi otobüslerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının hemen hepsinde rampa olmasına yönelik çalışma yapılmalıdır. Bütçe görüşmelerinin arifesinde 2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir. Yine aynı şekilde engellilerin seyahat hakkının korunması, engellilere evde bakım sağlayan ailelerinin desteklenmesi ve engelli aylığının yükseltilmesi sosyal devlet ilkemizin gereği olarak yerinde olacaktır. Engelli öğretmenlerimizin ve engelli memur adaylarımızın da talepleri karşılanmalı, öncelikle her bölüm için engelli öğretmen kadrolarının artırılması, memur alımlarında engelli kardeşlerimizin istihdamında zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir" dedi.

Mersin CHP'nin mitingine ilişkin soruya Kılavuz, "Bütün siyasi liderler partilerinin mitinglerini yapmış oldukları gibi CHP Genel Başkanı da partisi adına miting düzenliyor. Atatürk'ün partisi olan CHP'ye bakıldığında ne kadar devlet düşmanı, PKK sempatizanı sözde siyasi parti HDP'liler var ise sahada çok yoğun hummalı bir çalışmaları söz

konusu. Özellikle CHP'nin Mersin'de yapacağı mitingle alakalı civar illerden HDP'nin yoğun bir katılımcının olduğunu takip etmekteyiz. Bunun yanı sıra CHP'nin teşkilatları ile civar illerden hazırlıkların olduğu bilgisi almaktayız. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin yapmış olduğu bir miting vardı. O mitingde rezil kepaze olmuşlardı. HDP'nin mitingi bir nevi CHP teşkilatlarının mensupları tarafından toplanmışlardı. Aynı şekilde Mersin'de yapılacak CHP mitingine de HDP'den, İP'ten, diğerlerinden katılım olacaktır. Yoğunlukla civar illerden gelecek bir katılımcı olduğunu bilmekteyiz. Terörist Selahattin Demirtaş cezaevinden Kılıçdaroğlu'na talimat veriyor. Kılıçdaroğlu da terörist Demirtaş'ın vermiş olduğu bütün talimatları yerine getiriyor. Mersinli hemşerilerimiz her şeyin farkındadır. Dolayısıyla burada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun ve zihniyetinin her yerde ülkeyi germek adına adım attığını görmekteyiz" şeklinde cevap verdi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Engelli, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz: '2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz: "2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir" - Son Dakika
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