MHP'li Kılavuz: "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor" - Son Dakika
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MHP'li Kılavuz: "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor"

22.04.2022 12:55
MHP'li Kılavuz: "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor." dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyecilik anlayışının, Mersin'e tarihinin utanç günlerini yaşattığını savundu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin, iş başına geldiği günden bu yana işçi kıyımı yaptığını, insanların helal rızkına göz koyduğunu, yolsuzlukta çığır açtığını dile getiren Kılavuz, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Aralık 2021'de HDP'li yoldaşlarının desteği ve katılımıyla Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin toplam 2 milyon lira civarındaki harcamaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi kasasından çıktı. Bu durum, bu rezil anlayışın geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Mersin için ayrılan kamu kaynakları, CHP'nin Mersin mitingi için harcanıyor, Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitinginin faturası Mersinli hemşehrilerimize kesiliyor."

Mersin ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin, tüm raylı sistem projelerinin, iki şirkete verildiğini belirten Kılavuz, "Tüm ihalelerin incelemeye alınması şart. Mersin, bu derece rezil ve zelil bir belediyeciliği hak etmiyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yaptıklarının bedelini hukuk önünde verecek." diye konuştu.

Kılavuz, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'nun fatura eylemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, istismarda, ülkemizin içerisinde kargaşada, karışıklıkta kendine büyük bir rol biçmiş. Bu ülke içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımız, harcadığı elektriğin, suyun faturalarını ödemek zorunda. Sayın Kılıçdaroğlu, kendince bir isyan provası başlatmaya gayret ediyor, başkaldırı içerisinde hareket ediyor. Bu mağdur rolleriyle kendini haklı çıkarmaya çalışması doğru değil. Milletimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nu da HDP'li yol arkadaşlarını da çok iyi biliyor, yakından takip ediyor. Sayın Genel Başkanımız il başkanlarımıza talimat vermişti; kendisine bütün illerden kandil gönderildi. Evin içerisinde o kandili yaksın ama Allah'ın izniyle kahraman Türk askerleri diğer tarafta Kandil'i yerle bir edip bütün PKK'lıları, hainleri yok edecek."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz: 'Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor' - Son Dakika


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