MHP'li Osmanağaoğlu, HABAŞ'ta ölen 18 işçinin adını Meclis kürsüsünde andı - Son Dakika
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MHP'li Osmanağaoğlu, HABAŞ'ta ölen 18 işçinin adını Meclis kürsüsünde andı

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MHP\'li Osmanağaoğlu, HABAŞ\'ta ölen 18 işçinin adını Meclis kürsüsünde andı
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MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda HABAŞ fabrikasındaki patlama ve yangında hayatını kaybeden 18 işçinin adını kürsüden andı. Osmanağaoğlu, 9 Kasım'daki facianın soruşturmalarının takipçisi olacaklarını ve cenaze törenlerine katıldığını söyledi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında 18 işçinin hayatını kaybetmesinin 85 milyonun yüreğini dağladığını belirterek, yürütülen soruşturmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 9 Kasım'da Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybeden 18 işçinin isimlerini tek tek okuyarak, facianın ardından yürütülen soruşturmaların takipçisi olacaklarını belirtti. Facianın ardından Menemen, Aliağa Bozköy ve Kınık'taki cenaze törenlerine katıldığını belirten Osmanağaoğlu, "Dün Menemen'de ve Aliağa Bozköy'de, bugün sabah Kınık'ta musalla taşlarının başındaydım. O tarifsiz mateme bizzat şahitlik ettim" dedi.

Osmanağaoğlu, "9 Kasım sabahı Aliağa'dan yükselen alevler yalnızca bir iş yerini değil, güzel İzmir'i yakmıştır. 85 milyon vatandaşımızın her birinin yüreğini dağlamıştır. Unutmayalım ki haber bültenlerine birer rakam gibi yansıyan 18 can kaybı aslında sönmüş 18 ocak, yarım kalmış 18 ömür, akşam kapının çalmasını bekleyen gözü yaşlı eşler ve boynu bükük çocuklar, yetim yavrulardır" ifadelerini kullandı.

"18 EMEKÇİ KARDEŞİMİZİN HER BİRİNİN İSMİNİ HÜRMETLE ANIYORUM"

Hayatını kaybeden işçilerin isimlerini tek tek okuyan Osmanağaoğlu, "Şimdi Gazi Meclisimizin tarihi tutanaklarına ve Türk milletinin vicdanına silinmez birer emanet olarak kazınması için Aliağa'daki patlama ve yangında yitirdiğimiz 18 emekçi kardeşimizin her birinin ismini bu kürsüden hürmetle anıyorum. İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Fatih Işık ve Güner Gökçe" dedi.

"HER TEDBİRİ TAVİZSİZCE UYGULATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Facianın ardından yürütülen çalışmalarda görev alan itfaiye erlerine, AFAD arama kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve fedakar işçilere teşekkür eden Osmanağaoğlu, ihmali ve kusuru bulunanların cezalandırılması, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı. "Bir daha hiçbir emekçimizin ekmek teknesinde can vermemesi için her tedbiri tavizsizce uygulatmak boynumuzun borcudur" diyen Osmanağaoğlu konuşmasını, "Ekmeğin helalini göklerin hilali kadar mukaddes bilen ve bunun için akşam sabah ter döken kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Onların emanetlerini İzmir'in kalbinde ve milletimizin bağrında yaşatacağız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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