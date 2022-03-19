MHP'li Osmanağaoğlu, partisinin İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tire ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Osmanağaoğlu, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı birleşen 6 muhalefet partisi liderini eleştirdi.

CHP'nin Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını, Türkiye'nin kuruluş ilkelerinden saptığını savunan Osmanağaoğlu, İYİ Parti'nin de karşısında yapılan terör propagandasına sessiz kaldığını ileri sürdü.

Cumhur İttifakı karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu masada HDP'nin de desteğinin bulunduğunu savunan Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"İYİ Parti Genel Başkanına da soralım, HDP'nin de olduğu masada anayasa hazırlarken hangi ilkeler üzerinde anlaştınız ' Anlaştığınız ilkeler arasında CHP'nin hazırladığı anayasa taslağında yer alan, Türk milletinin yerine koyduğu 'Türkiye toplumu' tanımı da var mıdır ' Üzerinde anlaşılan ilkeler arasında Kılıçdaroğlu'nun daha önce bir PKK kanalında ifade ettiği, anayasanın değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin değiştirilmesi de var mıdır ? Masada üzerinde anlaştığınız ilkeler arasında Atatürksüz bir Anayasa var mıdır ?"

Tunç Soyer'e vaat eleştirisi

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Osmanağaoğlu, millete vaat edilenlerin unutulduğunu, seçim öncesi işbirliği yapılan marjinal gruplara verilen sözlerin ise yerine getirildiğini iddia etti.

Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, seçildiği ilk günlerde devlete ve millete karşı işledikleri suçlar sebebiyle KHK ile atılan memurlara sahip çıkacağını, onlara istihdam imkanı sağlayacağını belirtmiştir. Dün Mehmetçiğin kanıyla kurtarılan İzmir; bugün bir belediye başkanının eliyle terör örgütlerine teslim edilmektedir. Tunç Soyer, İzmirlinin oyuyla elde ettiği gücü, PKK'ya sahip çıkmak için kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"CHP'ye esir olmuş şehir"

Toplantıda söz alan İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da İzmir'in "siyasi bir yanılgı sonucu CHP'ye esir olmuş bir şehir" olduğunu savundu.

Parti olarak gerçekleri anlatmak zorunda olduklarını aktaran Kalyoncu, "Tunç Soyer geldiğinden beri kentin herhangi bir sorununu çözmüş değil. Ama şovmenlik yapmaktan hiç vazgeçmemiştir. Gerçi bu sorunlar da kendi partisinin eliyle yıllarca birikerek bu hale gelmiş durumda. Soyer de heykel açılışlarıyla şehrin dertlerini bir anda çözüvermiş. Heykel sayma ve heykel açılış işleriyle İzmir'de bir sorun bırakmamış." dedi.

Toplantıya, partinin MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan'ın yanı sıra AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, AK Parti Tire Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan, Tire Belediyesi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.