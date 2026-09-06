MHP\'li Özdemir: Yunanistan İsrail\'in Gazıyla Çabalıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi'nde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Yunanistan İsrail'in gazıyla bazı çabalarda bulunuyor" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik anlamında çok büyük mesafeler kat ettiğini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; "Mesele yakın dönem içerisinde yaşanan önemli kırılmalar, bilhassa küresel siyasette yaşanan bazı gelişmeler ve Türkiye'nin ama aynı zamanda da Türk Milleti'nin terörle yaşamama iradesini göstermesi üzerine genel başkanımız bütün bu gelişmeleri zamanında ve doğru değerlendirerek 22 Ekim 2024 tarihinde terörsüz Türkiye'ye yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde ilk açıklamasını yapmıştı. O günlerden bu zamana kadar geçen zaman zarfında Türkiye; gerek terörle mücadele anlamında, gerekse toplumsal huzurumuzun tesisi anlamında, gerekse milli birlik ve kardeşliğimizin daha da pekiştirilmesi anlamında çok büyük mesafeler kat etti. Bugün devlet politikası haline gelen, devletimizin kurumlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eşgüdüm halinde takip ettiği terörsüz Türkiye süreci Türk Milleti'nin bir yandan bugünlere has olan duruşunu pekiştirirken diğer yandan geleceğe dair var olan yaşama umut ve azmini de zenginleştirmiş, güçlendirmiştir. Bu 86 milyonun kendi kazanımıdır. Ancak ne yazık ki terörsüz Türkiye çabasını ve bunun Türkiye'ye getirdiği kazanımları hazmedemeyen çevrelerin varlığı da malumdur. Bunların başında da hiç kuşku yok ki Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin kendi gücünü, kendi potansiyelini sınırlarının çok daha ötesindeki coğrafyalara uzandırmasından rahatsız olan çevrelerin yaptığını bizler biliyoruz. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra bilhassa Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatan, burada terör estiren, orada 70 binden fazla kardeşimizi şehit eden, ardından bu faaliyetlerle de durmayıp aynı anda Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, Irak'a, Yemen'e, netice olarak Amerika Birleşik Devletleri ile beraber İran'a saldıran, Katar'a dahi saldırı düzenleyen İsrail'in hedefinde bilhassa Anadolu coğrafyası, Doğu Akdeniz, Mısır, Sina yarımadası ve Kıbrıs'ın da olduğu bugün yaşanan bazı gerçeklerle beraber çok net bir şekilde karşımızda duruyor. Dolayısıyla uzun yıllardan bu yana birilerinin terör belasına niye yatırım yaptığı, Türkiye'yi niye terör belasıyla uğraştırmaya çalıştığı da bu haliyle kendisini göstermiş oluyor" dedi. Özdemir, Türk aklı sayesinde hiçbir Mehmetçiğin burnunun kanamadığını söyleyerek; "Uzak bir vadede değil, çok yakın bir süre içerisinde Suriye'de iç savaş yaşanırken ne yazık ki birileri sınırlarımız boyunca uzanan sahada terör devleti kurmanın arayış ve hedefi içerisindeydi. Emperyalist akıl bu düşüncedeydi. Ama yeri geldi, Türk aklı Ankara'dan Devlet Bahçeli oldu, hem bu projeyi yerle yeksan etti hem de terörsüz Türkiye ile beraber Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasıyla bütünleşmesi ve kucaklaşmasının da önünü açtı. Bu kazanımlar bizlere gelinen aşamada Suriye'ye baktığımızda PKK terör örgütünün kolu olan YPG-SDG'nin de kendisini feshettiği gerçeği ve gündemini karşımıza getirmiştir. Dolayısıyla Suriye'de de normalleşme yönünde önemli adımlar atılırken Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı ve yol göstericiliğiyle beraber aynı zamanda Suriye'den ülkemize yönelen terör tehdidi de Türk aklıyla hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan Allah'a hamdolsun halledilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güney sınırlarından kaynaklı terör tehdidi giderek yüksek bir ivmeyle de inşallah bertaraf edilmiş, terörsüz Türkiye'yle beraber en önemlisi ayrımcılık ortadan kalkmaya başlamış, toplumumuzun, milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması, kardeşliği güçlenmeye başlamıştır. Asıl akıl budur. Zaman zaman Türk Milleti'ne karşı Türk Milleti'ni aşağılık kompleksi yapacak şekilde özellikle bazı medya unsurları, beşinci kol faaliyetleri ve psikolojik harekatlarla sürekli bize yaptırmazlar, bize şöyle yaparlar, şudur budur derlerdi. Allah'a hamdolsun dün Türkiye'ye bu yönde propaganda faaliyeti sunanlar bugün emir aldıkları yerin çaresizliği içerisinde Türkiye ne yapacak, Türkiye bölgede, Ortadoğu'da hangi hamlelerde bulunacak merakı içerisinde duruyorlar. Bu da Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla beraber, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber, genel başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke liderliğiyle beraber ulaştığı yüksek seviyeyi gösteriyor. İran'ı bir taraftan rejim yıkma çabaları sürerken diğer yandan parçalanma senaryoları güdülürken Amerika Birleşik Devletleri başkanı bizzat kendi ifadesi; biz Kürtlere diyor çok sayıda silah ve para verdik ama hiçbir şey yapmadılar bizim için diyor. Çünkü Kürtler sizin mayın eşeğiniz değil. Kürtler kaderini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle beraber, Türk Milleti'yle bir olup, beraber olup kardeş olma şuuru ve kazancıyla beraber bu geleceği inşallah beraber inşa etme kararlılığını da göstermiş oldular böylelikle" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan, İsrail'in gazıyla bazı çabalarda bulunuyor"

Yunanistan'ın İsrail'in gazı ile bazı çabalarda bulunduğunu söyleyen Özdemir; "Biliyorsunuz bugünlerde bir diğer taraftan Adalar Denizi üzerindeki egemenlik haklarımızla alakalı bazı eylemlere komşumuz Yunanistan'ın girdiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Yeni bir husus olmamakla beraber Yunanistan'ın bilhassa İsrail'le birlikte sergilemiş olduğu tutum öncelikli olarak iyi komşuluk ilişkilerine yakışmayan bir tutumdur. İkincisi, hem Lozan Barış Antlaşması 1923, hem de 1946 Paris Antlaşması'nın ilgili maddelerine yakışmayan tutumların kendisidir. Niye? Çünkü her iki antlaşma kapsamında da bilhassa 12 Ada, bunların bir kısmı Lozan'da, altını çizerek söylüyorum, Yunanistan'ın kullanımına bırakılmıştır. Bir kısmı ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması sonrasında İtalya tarafından Yunanistan'ın kullanımına bırakılmıştır. İlgili şart şudur, bu topraklarda silah ve taarruzi sistemler bulundurulamaz. Şimdi bugün bakıyorsunuz İsrail'in gazıyla beraber hareket eden Yunanistan 12 Ada başta olmak üzere Ege Denizi'nde türlü eylemlerle bu iki antlaşmanın hilafına olacak şekilde bazı çabalarda bulunuyor. Silah sistemleri alıyor. Kendi parasını başka başka yerlere harcıyor, harcayabilir, alabilir. Fakat aldıklarının Türkiye ile baş edemeyecek kapasitede olduğunu görmeleri lazım. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama kendi toprağımızda gözü olan, kendi egemenliğimize kasteden, egemenlik haklarımıza yönelik fiiliyatta bulunanlara da müsamaha göstermediğimizi en iyi tarih bilir" dedi.