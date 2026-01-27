MHP\'li Yıldız\'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel\'den jet yanıt

7 CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 200 sanığın yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının ilk duruşmasıyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız'ın "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet yanıt geldi.

"'KEŞKE' DEMESİN, KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'E GETİRSİN"

Bir gazetecinin Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Özel, "Fethi Bey'in açıklamaları önemli ama MHP adım atmıyor. Fethi Yıldız 'keşke' demesin, kanun teklifini Meclis'e getirsin" dedi.

FETİ YILDIZ NE DEDİ?

Davaya saatler kala açıklama yapan Feti Yıldız, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" ifadelerini kullandı.