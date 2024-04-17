MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: 2 Haziran\'da Pınarbaşı\'nda zafer MHP\'nin olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 2 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde yapılacak seçimde zaferin MHP'nin olacağını söyleyerek; "2 Haziran'da şanlı Türk bayrağımızı, heybetli Üç Hilalimizi Pınarbaşı'nda yine dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; 2 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy; "Liderimiz parmağıyla bize işaret ettiğinde, biz parmağın ucuna değil, ülkemiz, davamız, partimiz için işaret ettiği hedefe bakarız anında. Liderimiz Devlet Bahçeli, sandıkta kurulan tezgahları ve oynanan oyunları son anda bozduğumuz ve 2 Haziran 2024 tarihinde tekrarlanacak Pınarbaşı seçimleri için, "Bizim için çok değerli ve kıymetli olan, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in memleketi olan Pınarbaşı'nda yine Üç Hilali dalgalandırın, Türklük anıtını mahzun bırakmayın. Her daim Pınarbaşı'nın yanındayım evladım" işaretini verdi.
Bizzat Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Pınarbaşı'ndaki Türklük Anıtını mahzun bırakmayacağız ve Üç Hilali yine dalgalandıracağız. Biliyorsunuz, Pınarbaşı ilçemiz 2012 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısına uğramış, bir polisimiz şehit olmuş, 17 vatandaşımız yaralanmıştı. Pınarbaşı halkı o gün yaşanan terör saldırısını asla unutmayacaktır. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile birçok il ve ilçede "Kent Uzlaşısı" yapan CHP'lilerin, 31 Mart akşamı Pınarbaşı meydanında zafer işaretleriyle zılgıt çekerken kime mesaj verdiği sorgulayacaktır" dedi.
"CHP'nin Ankara'da DEM'lenen kadrosu niçin Pınarbaşı'na bu kadar önem vermekte ve üzerinde çok durmaktadır?" diyen Baki Ersoy; "Eski CHP Genel Başkanı, mevcut Genel Başkanı ve kadrosu, bir nevi Doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapı olan ve çok stratejik bir konuma sahip olan Pınarbaşı ilçemizi DEM için 'Kurtarılmış Bölge" yapma hevesi mi vardır? PKK'nın siyasi uzantılarıyla yıllardır işbirliği yapan CHP'den şüphelenmeyeceğiz de kimden şüpheleneceğiz? Türklük anıtı olan Pınarbaşı'nı özellikle hedef seçen PKK'nın 2012 yılında verdiği mesajı anlamayan var mıdır? 'Pınarbaşı'nı "Kanbaşı" yapmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Gaflet içinde olanları uyandıracağız, milli şuur içinde olanları birleştireceğiz ve 2 Haziran'da şanlı Türk bayrağımızı, heybetli Üç Hilalimizi Pınarbaşı'nda yine dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Liderimiz Devlet Bahçeli, Pınarbaşı için işaret verdiğine göre, bize düşen görev artık Pınarbaşı'nda zafere ulaşmaktır. 2 Haziran 2024 günü Pınarbaşı'nda zafer MHP'nin olacaktır. Zafer işaretleri eşliğinde zılgıt çekenlere inat, şimdiden hepinizi milli marşlarımızı her bir ağızdan söylemek için Pınarbaşı meydanında buluşmaya davet ediyorum. Pınarbaşı'nın önemini bilenlere ve bunun için gönüllerini birleştirenlere selam olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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