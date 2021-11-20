MHP Milletvekili Bulut: "ABD Başkanı Biden'in 'muhalefete destek vereceğiz' söyleminin sarsıntılarını yaşıyoruz" - Son Dakika

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in 'muhalefete destek vereceğiz' söyleminin sarsıntılarını yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bir operasyonla karşı karşıya bulunduğunu belirten Yücel Bulut, "Muhalefete pas atabilmek için. Bu kirli yüzlerin önünü açabilmek için, işlerini kolaylaştırabilmek için Türkiye her gün yeni bir siyasi ve ekonomik operasyon yiyor. 'Dolar 11 lira, 12 lira oldu. 15 lira olacak. 20 lira olacak' diye. Bu aziz milleti tedirginliğe sürükleyip bu kıskaca, bu kafese kapatmak istiyorlar" diye konuştu.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Amasya'da gerçekleştirilen toplantıda dolarla, zamlarla, ekonomik manipülasyonlarla Türk milletinin milli duruşu tasfiye edilmeye çalışıldığına vurgu yapan MHP'li Bulut, "Şimdi bu coğrafyada yaşamanın yüzyıllardır ödenen bedeli varsa bugünde hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyeceğiz. Bu genç cumhuriyeti 2023 yılında başı dik, alnı açık, bölgesel bir güç ve dinamik olarak hep birlikte yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaşın ilan edildiğini öne sürüp partililerden bunu halka anlatmalarını isteyen Bulut, "Bu savaş ilanının Türkiye içerisinde taşeronları olduğunu, devşirilmiş, şehit kardeşlerimizin namusuna, şerefine, bacılarına sövecek kadar şirazesinden çıkmış alçakların, emperyalizmin uşağı olduğunu bıkmadan, usanmadan anlatacaksınız" ifadelerini kullandı. - AMASYA