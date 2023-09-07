İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu - Son Dakika

İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu

İYİ Parti\'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu
Son Güncelleme: 07.09.2023 22:23

MHP'nin eski Kahramanmaraş milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rozetini taktığı Dedeoğlu'nu Kahramanmaraş Büyükşehi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı açıklandı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı. Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu - Son Dakika
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