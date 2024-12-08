MHP\'nin Suriye açıklamasında Bahçeli\'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

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Suriye'de muhalifler, 27 Kasım'da başlattığı saldırılarla 12 günde başkent Şam'da kontrolü tamamen ele aldı. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirilirken 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

"54 YIL SÜREN ESAD İKTİDARI SONA ERDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki son durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yıldız, "13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı." dedi.

BAHÇELİNİN "ÖCALAN" ÇAĞRISI HATIRLATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını önerdiği konuşmasını hatırlatarak, "Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."