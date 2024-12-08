MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

Geniş Video İzle

MHP'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan ilk açıklamada Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çağrısı hatırlatıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir." dedi.

08.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalifler, 27 Kasım'da başlattığı saldırılarla 12 günde başkent Şam'da kontrolü tamamen ele aldı. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirilirken 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

"54 YIL SÜREN ESAD İKTİDARI SONA ERDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki son durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yıldız, "13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı." dedi.

BAHÇELİNİN "ÖCALAN" ÇAĞRISI HATIRLATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını önerdiği konuşmasını hatırlatarak, "Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Parti liderleriyle tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında birçok kez çağrı yapmıştı. 15 Ekim'deki grup toplantısında PKK liderinden örgüt militanlarına silah bırakıp teslim olması yönünde talimat vermesini isteyen Bahçeli, bir hafta sonra ise PKK liderinin tecridinin kaldırılmasını ve akabinde Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşmasını talep etmişti.

MHP\'nin Suriye açıklamasında Bahçeli\'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

Feti Yıldız, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 15:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.