MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi - Son Dakika
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Politika

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

15.04.2024 16:09  Güncelleme: 17:09
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın Ahmet Selim Yurdakul olması dikkat çekti.

MHP'nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı'ndaki isimler ise şöyle:

  • Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
  • Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
  • Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu
  • Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
  • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
  • Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal
  • Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
  • Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
  • Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
  • Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
  • Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
  • Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu
MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi

3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Yapılan toplantının ardından Başkanlık Divanı'nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

Başkanlık Divanı'nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
MHP\'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmed Mehmed: 1999 yılından beri koltuğu bırakmıyorsun. Yüzde 5 oy almışsın. Yeter artık gitmeyi bil 70 24 Yanıtla Ali İzzet Aşrak: farkındaysan o koltukta oturan Bahçeli'nin ağzından çıkan her kelime ülkenin kaderini belirliyor 30 10
  • ferhat eser: mehape kendini kapattığını açıklasa daha hayırlı olucak bence 50 22 Yanıtla Fatih ege: hacım sen neden her yorumun altinda varsin herseye muhaleget olma bildigine degil laf salatasi yapiyon sen 11 17 ferhat eser: Bu seni hiç ama hiç ilgilendirmez hacım 10 14
  • ZAFER YILDIZ: Vatana Millete Hayırlı Olsun. 30 27 Yanıtla
  • Recep Ekız: Sadir durmaz yerel yönetimlerde bütün belediyeleri kaybetti adam hala seçiliyor vallahi bu mhpnin kafası cidden değişik. Normal demokrasi ve ilkelerde başarısız olunca görevden alınırsın fakat sadir durmaz tekrar seçildi aslında iyi oluyor kan kaybetmeye devam etsinler milliyetçiliklerine artık kimselerin inancı kalmadı heleki rahmetli sinan ateşten sonra 32 5 Yanıtla
  • Ali Ayaş: Sabun fabrikası 26 10 Yanıtla
  • Ercan Uçan: BUNLAR TİTRİYOR TİTRİYOR BİR TÜRLÜ KENDİLERİNE GELEMİYOR NE TÜRKLÜKLERİ KALDI NE MİLLİYETCİLİKLERİ TİREMEYİ SOĞUKTAN SANIYORLAR RAHMETLİ TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ SIZLATMAKTAN ZEVK ALIYORLAR 26 9 Yanıtla
  • Mehmet Aykurt: Bir gün bu adam da gider mi acaba 14 6 Yanıtla
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