MHP Osmaniye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Politika

MHP Osmaniye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenledi

MHP Osmaniye\'de "Bir ve Birlikte Hilal\'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür.

30.11.2024 17:48
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür." dedi.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği bölgesel toplantıya, partinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş teşkilatları katıldı.

Programda konuşan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptığını söyledi.

Yalçın, çağrının muhalefet partilerini şaşkınlığa uğrattığını belirterek, "Bilhassa kendisini devamlı surette ana muhalefet partisi olarak takdim eden CHP ve onları destekleyen medyada boy gösterenler, ne dediklerini ve diyeceklerini bilemez duruma düşmüşlerdir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiride bulunan Yalçın, "Özel, şehitlerimizi ve şehit ailelerinin rızasını bahane ederek, güya 'Varız' dediği toplumsal mutabakata ayak sürmektedir. Halbuki şehitlerimizin katilleriyle siyasi işbirliği yapan, annelerin sesine kulak tıkayan, PKK'dan talimat alan ve bölücü terör örgütüne bağlılık yemini eden belediye başkanına sahip çıkan da yine Özel'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, DEM Parti'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti bizimle mahallede barış için oturup oturmayacağına, komşuluk hukukuna ve birlikte yaşama iradesine saygılı olup olmayacağına karar verme noktasındadır. Aksi takdirde bütün mahalleli DEM Parti'yi refüze edecektir. Bir elinde silah diğer elinde sözde demokratik kimlikle yol yürünemez. Bu imkansızdır. Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür."

DEM Parti'ye çağrıda bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Gelin, yol yakınken Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne, kardeşlik hukukunun muhafazasına yönelik ciddi bir adım atın. Gelin, Anadolu topraklarında 1000 yılda mayalanan ve bekamızı besleyen kardeşlik hukukuna omuz verelim. Silaha, maceraya, teröre dayanmaktan vazgeçin. Tuttuğunuz yolun sonu yok. ya bizimle, milletimizle varsınız ya da hiçbir şekilde yoksunuz. Size oy veren, yıllarca istismar ettiğiniz vatandaşlarımızın iyi niyetini kötüye kullanmaktan, çocuklarının dağa kaçırılmasına vesile olmaktan artık vazgeçin. Emperyalizmin değil evlatlarının yasını ve Türkiye'nin bütünlüğünün nöbetini tutan Diyarbakır annelerinin sesine kulak verin. Düşmanın değil dostun sesine ses verin."

Toplantıya MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile il başkanları ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

Edip Semih Yalçın, Demokrasi, Politika, osmaniye, Türkiye, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Osmaniye'de 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' toplantısı düzenledi - Son Dakika

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