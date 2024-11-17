MHP, Samsun\'da \'Birlik\' Temalı Toplantı Düzenledi

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 27 ilde yapılacak olan 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları', Samsun'da gerçekleştirildi.

Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Ordu ve Sinop teşkilatlarından da yoğun katılım oldu. Partililerin coşkulu desteğiyle gerçekleşen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programda divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP MYK Üyeleri Davut Haskırış ve Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar ve MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik yaptı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, toplantıda yaptığı konuşmada Samsun'un Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olduğuna vurgu yaparak, "Bilge liderimiz, Türkmen beyimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bugün Karadeniz'in kalbinde bağımsızlık meşalesinin yükseldiği bu şehirde sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Mucur, MHP'nin milli değerler ve Türkiye'nin bağımsızlığına olan bağlılığını vurgulayarak, partinin 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla çalıştığını ifade etti. MHP'nin milli kimliğin korunması ve Türkiye'nin geleceği için oynadığı öncü role dikkat çeken Mucur, "Biz üç hilalin altında can verecek, tuğ kaldırıp yürüyecek bozkurtlarız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu. - SAMSUN