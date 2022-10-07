Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının yankıları sürüyor! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Konseyi Gayriresmi toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miçotakis, Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle ilgili soruya, "Çeviriden duyduklarım muğlak. Ben iyi olanı tercih edeceğim. Türkiye'nin başka hiçbir ülkenin ulusal egemenliğine dair bir düşüncesi olmadığı kısmını seçiyorum. Ülkemizin doğu Ege'deki adalara ilişkin ulusal egemenliğini sorgulamaya yönelik bu kabul edilemez söylemin son bulmasını temenni ediyorum" diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE AVRUPA İÇİNDE MÜTTEFİK BULAMAYACAK"

Miçotakis, Türkiye'nin müttefik bulamayacağını savunarak, "Bazen bunları herkesin içinde söylemek iyidir. Hükümetim ve ben, hiçbir sorunun yanıtsız kalmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa ailesinde biz böyle çalışıyoruz. Muhtemelen bu görüş alışverişinin bir yatıştırıcı olarak hareket edebileceğine ve nihayet güven artırıcı önlemleri konuşmak için tartışma masasına dönebileceğimize inanmak istiyorum. Katılan liderlerin tümünde kimin kışkırttığı, kimin bugünün jeopolitik bağlamına uymayan bir argümanı benimsediği konusunda bir fikirleri oluştu. Türkiye, iddia ettiği gibi AB ile verimli bir ilişkiye sahip olmak istiyorsa, rotasını değiştirmesi gerektiğini anlamalıdır. Bu yolda devam ettiği sürece Avrupa ailesi içinde hiçbir müttefik bulamayacaktır" dedi.

"UMARIM YAPTIRIMLARI UYGULAMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Türkiye'ye yönelik yaptırımların masada olup olmadığı sorusuna ise Miçotakis, Türkiye'nin bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda Avrupa Konseyi'nin bir karar çerçevesinin olduğunu belirterek, "Yani çerçeve var ve umarım yaptırımları uygulamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PRAG'DA NET MESAJ

Perşembe günü Prag'da bir basın açıklaması düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorduğu "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." diyerek yanıt vermişti.