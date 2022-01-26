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Millet İttifakı'nda çatlak ses! İYİ Partili Ahmet Çelik: İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir - Son Dakika

Millet İttifakı'nda çatlak ses! İYİ Partili Ahmet Çelik: İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir

26.01.2022 14:36

İYİ Parti'nin CHP ile ittifak kurmaya mecbur olmadığını ifade eden Çelik, "Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir" dedi.

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere kilitlendi. Bu anlamda ittifak tabanını genişletmek isteyen siyasi parti liderleri baş döndüren bir görüşme trafiği içerisine girdi. Hatta şöyle ki üçüncü bir ittifakın kurulacağı iddiaları da yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Tartışmalar devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'ten dengeleri alt üst edecek bir çıkış geldi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin'e değerlendirmelerde bulunan Çelik, Millet İttifakı'na oy veren İYİ Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirtip, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir." dedi.

"CHP İLE İTTİFAK KURMAYA MECBUR DEĞİLİZ"

İYİ Parti içerisinde "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Ahmet Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.

"SEÇMENİMİZ GELİŞMELERİ İZLİYOR"

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."

"İYİ PARTİ KÜSURAT PARTİSİ DEĞİLDİR"

"CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar." diyen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız."

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bunların akılları karar vermiyor buna.Bunların tek olan üst aklı karar veriyor.Ne emir etse o olur.Fatih Altaylının programında ağzından kaçırıyordu az kalsın abla.Soru cevap olurken hızlı konuşur ya Altaylı soru cevap derken bir konu hakkında soru sordu bu hanım abla,"bizden öyle istendi" dedi.Altaylı Aynı hızla kimler istiyor dedi,bir anda afalladı.Yutkundu dondu kaldı bir anda."Oraya geleceğim,oraya geleceğim" dedi geçiştirdi. Hiç oraya gelmeden program bitti.Herkes biliyor malum olanı.PNSLVN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Millet İttifakı'nda çatlak ses! İYİ Partili Ahmet Çelik: İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda çatlak ses! İYİ Partili Ahmet Çelik: İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir - Son Dakika
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