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"Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil - Son Dakika

"Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil

04.02.2022 11:19

Katıldığı bir canlı yayında sorulara yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki iddiaları cevapladı. İYİ Parti milletvekillerinin açıklamaları hatırlatılan CHP lideri, "Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız. Kimse kimseye mecbur değil." sözlerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranında Kerem Kırçuval'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından ekonomide yaşanan gelişmelere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışmalardan Millet İttifakı'nın geleceğine kadar gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP liderine "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" şeklinde yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve "İYİ Parti küsurat partisi değildir. CHP, İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda" diyen İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sözleri hatırlatıldı.

"SAYGI DUYARIZ"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarına "Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söylerler. Biz saygı duyarız. İkinci önemli nokta: Kimse kimseye mahkum, mecbur değil. İttifakı oluşturan bileşenler kendi özgür iradeleriyle hareket ederler" sözleriyle yanıt verdi.

"İMAMOĞLU DOZERİN BAŞINDA MI DURACAKTI?"

İstanbul'un kar fırtınasına teslim olduğu akşam İngiliz büyükelçi ile balıkçıda görüntülenen ve tepkileri üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan İstanbul'u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul'un rantından yararlanıyordu. AK Parti'nin büyük ölçüde İBB'den beslendiğini çok iyi biliyorduk. İstanbul'u Ekrem Bey'in kazanması onlar için hazmedilmesi zor bir durum oldu. Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi. Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Bunu da hazmedemediler. Yolsuzlukların da üzerine gitti. Önceden söz vermişti. Benim de haberim vardı. Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı?" dedi.

Adalet Bakanlığındaki değişime de değinen CHP lideri, "Adalet Bakanları çok fazla konuşmaz. Yeri zamanı geldiğinde haksızlıklara karşı bu doğru değil diye söylerdi. Adalet reformu nasıl olacak diye açıkladılar ve bunların hepsi de doğruydu. Ama bunların hiç biri hayata geçirilmedi. Adalet Bakanı'nın gidişten rahatsız olup çekildiği söylendi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika 'Millet İttifakı'nda çatlak var' iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil - Son Dakika
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