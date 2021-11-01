Üye Girişi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti - Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti

01.11.2021 18:54

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok farklı isimler konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia daha atıldı. "Birinci ağızdan duydum" diyen Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olacağını; Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcılığını yapacağını söyledi. Aygün, yardımcıların ise ayrı ayrı görevleri olacağını iddia etti.

Son dönemde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çeşitli isimler konuşulurken şimdi de siyaset kulislerini hareketlendirecek başka bir iddia geldi. Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, katıldığı canlı yayında, "Birinci ağızdan duydum" diyerek bomba iddiayı anlattı.

YARDIMCILARI BİLE BELLİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle aday olacağını belirten Aygün, kabinede İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapacağını söyledi.

"AKŞENER, BAŞBAKAN GİBİ GÖREV YAPACAK"

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta başbakanlık yapar gibi görev alacağını, Ali Babacan'ın ekonomiden, Davutoğlu'nun AB'den, Temel Karamollaoğlu'nun da teknolojiden sorumlu olacağını öne süren Aygün, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kabine üyesi adaylarını bu şekilde ilan ederek seçime gidileceğini sözlerine ekledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Hakan Aygün, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti - Son Dakika


Son Dakika

Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış 18:57 Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi 18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi 18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun "2,5 milyon yabancı var" açıklamasına rakamlarla cevap verdi         
19:05
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş         
16:59
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:32:49. #1.11#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement