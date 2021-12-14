Milletvekili Arvas: "Şehrimize modern tesisler ve eserler kazandırıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Arvas, Gençlik ve Spor Bakanlığının yeni bir bakış açısı ve yapılanma ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığının sağladığı katkılarla Türkiye'nin ve Türk sporunun teminatı haline geldiğini söyledi. Arvas, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve engin vizyonuyla birlikte kalkınan Türkiye ve sağlanan istikrar ile gençlerimiz için güçlü bir geleceği inşa etmenin ve onları yarınlara daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamanın gayreti ile hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Bu anlayışla iş üstüne iş, taş üstüne taş koymaya, Van için hizmet üretmeye, katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de spor ve sporcu denince akla ilk gelen kurum olan Spor Toto Teşkilatının kapısını çaldık. Belediye başkanlarımız ile birlikte değerli başkan ve ekibi ile Van adına gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ve kıymetli Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile birlikte gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönem başlamıştır. Van'da bütün ilçelerimize ve en ücra mahallelere kadar yatırımlar götürülmeye başlanmıştır. Genlik merkezleri, futbol, basketbol, atletizm ve voleybol sahaları ile tenis kortları, modern yüzme havuzları, rafting parkurları gibi yatırımlarla gençlere ve spor severlere birçok imkanlar sunulmaktadır. Bu hizmetler Cumhurbaşkanımızın himayeleri, Gençlik ve Spor Bakanımız ile belediye başkanlarımızın desteği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile gerçekleşmektedir" dedi.

2021 yılında yatırım programına alınan gençlik merkezleri, çok amaçlı spor salonları, basketbol, futbol, atletizm sahaları ile rafting parkuru, tribün, havuz gibi gençlik ve spor yatırımlarının Van'ın dört bir yanında ciddi bir gelişim gösterdiğini dile getiren Arvas, "Çaldıran'da spor salonu, gençlik merkezi, 3 adet halı saha, Tuşba'da havuz, çok maçlı spor salonu, 5 adet halı saha, Gürpınar'da spor salonu, gençlik merkezi, 5 adet halı saha, Muradiye'de spor salonu, gençlik merkezi, futbol sahası, İpekyolu'nda iki bin kişilik spor salonu, bin kişilik tribün, atletizm sahası ve 10 adet halı saha, Saray'da spor salonu, gençlik merkezi, 3 adet halı saha, Edremit'te havuz, gençlik merkezi, bin kişilik tribün, Gevaş'ta gençlik merkezi, spor salonu ve 3 adet halı saha, Başkale'de spor salonu, gençlik merkezi, havuz ve 5 adet halı saha, Özalp'te spor salonu, gençlik merkezi, 3 adet halı saha, Erciş'te havuz, 8 adet halı saha, 8 adet basketbol sahası, Bahçesaray'da gençlik merkezi, 3 adet halı saha ve rafting parkuru, Çatak'ta spor salonu, gençlik merkezi ve 2 adet halı saha gibi yatırımlarımızın birçoğu tamamlandı, tamamlanıyor. Türkiye'de en genç nüfusa sahip illerden biri olarak, Van'da yapılan bu yatırımlar çok önemli ve değerlidir. Gençler için yapılan yatırımlar sadece bugüne değil, yarınlara yapılmış yatırımlardır. Şehrimize modern tesisler ve eserler kazandırıyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine vermiş olduğu değerin bir göstergesidir. Van'da her yaştan insanı spora teşvik etmek ve ulaşılabilir kılmak için bütün ilçe ve mahallelerimizde sportif altyapımızı güçlendireceğiz. Bu istikamette 2022 yatırım programı dolayısıyla belediye başkanlarımızla birlikte teşkilat başkanlığını ziyaret ederek, sportif faaliyetleri özendirecek, yaygınlaştıracak ve erişilebilir hale getirmek için taleplerimizi ilettik ve istişarelerde bulunduk. İnşallah Van'ın gençlerine, sporuna, okullarımız başta olmak üzere çeşitli eğitim altyapı ve hizmetlerine, kültürel faaliyetlere destek olacağımız ve imkan sağlayacağımız yatırımlar kesintisiz devam edecektir. Bu vesile ile yapılan ve planlanan yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyor, verdikleri desteklerden dolayı Van halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN