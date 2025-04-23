Milletvekili Hatipoğlu: "23 Nisan\'ın 105\'inci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, mesajını sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Hatipoğlu'nun mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği 23 Nisan'ın 105'inci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR