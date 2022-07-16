Milletvekili Keşir: "En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Keşir: "En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız"

16.07.2022 13:16

Milletvekili Keşir: "En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, selden etkilenen Düzce'de devlet desteği ile yaraların sarılması için çalışıldığını söyledi.

Milletvekili Keşir: "En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız"

DÜZCE - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, selden etkilenen Düzce'de devlet desteği ile yaraların sarılması için çalışıldığını söyledi.

Düzce'de geçtiğimiz ay sonu yaşanan sel büyük zarara yol açtı. Devlet tarafından ilk etapta acil destek için 20 milyonu aşan bir ödenek geldi. Gelen para ile selin yıktığı Düzce'de yaralar sarılmaya başladı.

Yaşanan sel afetinde bir an olsun sahadan ayrılmayan ve çalışmaları bizzat takip edip bakanlara bilgi veren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sel sürecini değerlendirdi. Selin etkili olduğu ilk günden itibaren devletin tüm kademelerinin hem Düzce'nin hem ilçelerin yanında olduğunu, selin özellikle Düzce'nin güneyde daha fazla zarara yol açtığını kaydeden Keşir "Sel, merkez nüfusunu etkileyecek şekilde su hatlarımızı vurdu. Şehrin güneyinde daha çok hissedildi. Akçakoca'da bir miktar tarım arazileri zarar gördü ama şehrin güneyi, Gölyaka'nın tamamı, Beyköy'ün tamamı etkileyecek ağır bir hasar yaşadık" dedi.

Selde 118 köy etkinlerdi

Milletvekili Keşir, yaşanan selde Düzce'nin 118 köyün etkilendiğini belirterek "Bu uzun bir süreç. Hem yol olarak, hem su hattı olarak 118 köyümüz etkilendi. Ama bu süreçte 11 köyümüz elektrik, su ve yol hatları ağır hasar gördü. AFAD ve İller Bankası'ndan destek aldık ve almaya devam ediyoruz" dedi.

"Gereken destek tespit sonrası sağlanacak"

Ayşe Keşir, yaşanan sel sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlerine su basan ailelerin maddi destekle birlikte ilk andan itibaren yanında olduklarını söyledi.

Tarım zararlarının hasar tespit çalışmalarının bir kısmının bittiğini diğer bir kısmının ise suların çekilmesi ile tamamen biteceğini ifade eden Ayşe Keşir, özellikle Gölyaka ve Paşa Konağı ve Bahçeköy kısımlarında hem büyükbaş hem küçükbaş canlı hayvan kayıpları için de gereken desteklerin sağlanacağını belirtti.

İller Bankası ve AFAD'dan ödeneklerin geldiğini hatırlatan Milletvekili Ayşe Keşir, bakanlıkların destekleri ile yaraların sarılacağını ifade ederek "Yaklaşık 20 milyonu aşan bir ödenek çıkarıldı. Acil ödeneklerdi. Daha diğerleri ile ilgili hem kayıplarımızı yerine koymak hem de ulaşılamayacak yollardı. Güney bölgesindeki köylerimizin yollarını bir an önce açmak için gayret ediyoruz. Bakanlıklarımızın destekleri ile inşallah en kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret Başkan Aydın, 'Besni sanayi kenti olacak' Başkan Aydın, 'Besni sanayi kenti olacak'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Keşir: 'En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Keşir: "En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement