Milletvekili olabilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını koyduğu ilde yapılan anketin sonuçları - Son Dakika
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Milletvekili olabilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını koyduğu ilde yapılan anketin sonuçları

20.04.2023 09:59

ORC Araştırma, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün aday gösterildiği Erzincan'da yapılan anketin sonuçlarını aktardı. Ankete göre, Sarıgül'ün aday gösterildiği Erzincan'da CHP büyük sıçrama yapıyor, AK Parti'nin oyları ise düşüyor.

2018 seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan ORC, 14 Mayıs'ta büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen Erzincan'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

CHP BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin listesinden yarışacağı Erzincan'da ORC'nin 13-16 Nisan tarihlerinde yaptığı ankete göre; AK Parti 6.8 puan oy kaybederken CHP oylarını yüzde 25.5'ten yüzde 35.1'e yükseltti. 2018 yılındaki seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın iki milletvekili çıkardığı Erzincan'da Millet İttifakı aday çıkaramamıştı.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

Vekil seçilebilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu ilde yapılan ilk anket
YORUMLAR (8)
  • ali cessur: Orc geçende kk nın aldığı oy oranı yüzde 65 gösteriyordu.. kk öcünü alır.. sayın Sarıgül de dışarıda kalır Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Hacı Mustafa Ayyıldız: Millet vekili olurda milleti salak yerine koyanlar. Reisi unutmaZlar. Reise başkanlığı verirler. Seçiliyorsa seçilsin. İnşallah hayırlı olur. Bize çalışacak vekil lazım. Hava vekil istemiyoruz. Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
  • Yakup Yılmaz: İthal adaya hiç bir yerde oy vermezler. Cevap Yaz 33 18 Yayından Kaldır
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Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına devam ediyor Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına devam ediyor

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Son Dakika Politika Milletvekili olabilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını koyduğu ilde yapılan anketin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili olabilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını koyduğu ilde yapılan anketin sonuçları - Son Dakika
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