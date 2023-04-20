Milletvekili olabilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını koyduğu ilde yapılan anketin sonuçları

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2018 seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan ORC, 14 Mayıs'ta büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen Erzincan'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

CHP BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin listesinden yarışacağı Erzincan'da ORC'nin 13-16 Nisan tarihlerinde yaptığı ankete göre; AK Parti 6.8 puan oy kaybederken CHP oylarını yüzde 25.5'ten yüzde 35.1'e yükseltti. 2018 yılındaki seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın iki milletvekili çıkardığı Erzincan'da Millet İttifakı aday çıkaramamıştı.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;