Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste - Son Dakika
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Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

12.04.2023 10:07
Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" paylaşımında bulundu.

AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti, Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayanİzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi.

VEKİL OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

AK Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" demişti.

"MİLLETİN VEKİLİ OLMAK İÇİN ADAY OLDUK"

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.

Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

2015'TE DE İZMİR'DEN ADAY OLMUŞTU

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

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SON DAKİKA: Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste - Son Dakika
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