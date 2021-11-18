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Milletvekili Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirdi

18.11.2021 14:34
Milletvekili Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirerek, üreticilerin kooperatif kurmak için sermaye bulamadığını vurguladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirerek, üreticilerin kooperatif kurmak için sermaye bulamadığını vurguladı.

Tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verilen önerge üzerine konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidarınn tütün üreticisine uyguladığı zulmü bu zamana kadar hiçbir iktidarın uygulamadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında tarımdaki girdi fiyatlarının yüksekliğinin bütün çiftçileri olduğu gibi tütün üreticilerini de mağdur ettiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Sözleşmeli tütünde, yılın başında üretici ile firmalar arasında sözleşme yapıldı. Şu anda Ege'de, Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da alım zamanı. Mart ayında mazotun fiyatı 6.86 lira iken bugün 8.39 lira. DAP gübrenin tonu 4 bin 25 lira iken bugün 8 bin 650 liraya çıkmış durumda. Yani gübre, mazot fiyatları artmış. Şu anda firmalar, çiftçiye, üreticiye yılın başındaki fiyatı teklif ediyorlar, hatta onun da altındaki fiyatı teklif ediyorlar. Üretici bu konuda mağdur, üreticinin bu zararının bir şekilde karşılanması lazım; aksi takdirde Türkiye'de tütün ve tütüncülük hızla bitmeye doğru sürükleniyor" dedi.

Milletvekili Tutdere aynı zamanda AK Partinin iktidara gelmeden önce 2002 yılında Türkiye'de 405 bin tütün üreticisinin olduğunu, 2020 yılında bu üretici sayısının 33 bin 685 kişiye düştüğünü belirtti.

Üreticilerin kooperatif kurmak için sermaye bulamazken sigara kartellerinin piyasayı tamamen ele geçirdiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Türkiye genelinde daha kooperatifler kurulmamışken, 18 uluslararası kartel Türkiye'deki sarmalık tütün piyasasını tamamen ele geçirdi. Adıyaman'da, Malatya'da, başka bölgelerde üreticiler kooperatif kurmak için sermaye bulamazken karteller piyasayı ele geçirdi. AK Partinin çıkardığı yönetmelikle diyorsunuz ki, Adıyamanlı tütüncü gitsin Philip Morris'le yarışsın. Böyle bir yarışta yerli ve milli üreticinin şansı yoktur. AK Parti 2008 yılında 50 kiloya kadar tütünü serbest bıraktı cümlesi doğru değildir. 50 kiloya kadar sadece tüketim için, yani vatandaşın kendi şahsi ihtiyacı için bulundurabilir. Fakat ticarette 1 gram tütün satmak dahi suçtur. Hatta AKP mevcut cezalarla yetinmedi, 2017 yılında bu parlamentodan geçirdiği kanunla 1 kilo tütün satana üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getirdi ve bu hapis cezası da 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte AK Partinin tütündeki eseri, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır. Tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili önergemiz ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika


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