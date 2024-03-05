Milli Eğitim Bakanı Konya'da Sille İlkokulu Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Konya'da Sille İlkokulu Açılışına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Konya\'da Sille İlkokulu Açılışına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Sille İlkokulu açılışına katıldı. Bakan Tekin, yerel yönetimlere ders verilmesi gerektiğini belirtti.

05.03.2024 18:46  Güncelleme: 18:57
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da Sille İlkokulu açılışına katıldı. Bakan Tekin, "Konya'daki yerel yönetimler Milli Eğitim Bakanlığı ile paydaş, hatta bizimle yarışacak düzeyde yatırımlar yapıyorlar. Allah razı olsun ama onlara bir tavsiyem var sadece. Bize illerinde problem çıkartan, okul yaptırmamak, yapılan okulların yaşamaması için yapılan okulların istediğimiz şekilde eğitim vermemesi için elinden geleni yapan belediye başkanlarına da ders vermeniz lazım; Yerel yönetimler dersi" dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaret programı için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sille İlkokulu açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "Sille ve Sille'nin bu kadar geniş bir tarihi kültüre sahip olduğunu yeni öğrenmiş olduk. Buna da vesile oldu. Ama burada öğrendiğim başka bir şey var. Burası binlerce yıldır Türk İslam devlet geleneğinde demokrasinin, hoşgörünün, millet sisteminin bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olmuş. Ben bunun aslında bütün dünyaya, demokrasi satmaya çalışan birçok ülkeye örnek olacak bir geçmiş olduğuna inanıyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı da bu kültüre sahip çıktıkları, bu birikimin, bu kültürün gelecek kuşaklara aksettirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ayrıca takdire şayan bir çaba. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Belediye başkanlarına da ders vermeniz lazım"

Bakan Tekin, "Tam anlamıyla Konya'daki yerel yönetimler Milli Eğitim Bakanlığı ile paydaş, hatta bizimle yarışacak düzeyde yatırımlar yapıyorlar. Allah razı olsun ama onlara bir tavsiyem var sadece. Bize illerinde problem çıkartan, okul yaptırmamak, yapılan okulların yaşamaması için yapılan okulların istediğimiz şekilde eğitim vermemesi için elinden geleni yapan belediye başkanlarına da ders vermeniz lazım; Yerel yönetimler dersi. Çünkü elimizde çok kötü örnekler var. İşte 15-20 dönümlük arazi üzerinde 200 metrekare hissesi olan bir belediyenin, bakanlığımız aleyhine dava açtığı, mülkiyet davası açıp, okulumuzla ilgili yıkım sürecine doğru yürüttüğüne dair örneklerin yaşandığı bir yerel yönetim sürecinden bu şekilde belediyecilik hizmetlerinin var olmasından dolayı mutluyum" diye konuştu.

"Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyorum"

Açılışı yapılan okulun mimarisi hakkında konuşan Bakan Tekin, "Bu okulun fiziki yapı dış görünümü açısından da gerçekten Uğur İbrahim başkan söyledi, ben bugüne kadar görmedim. En azından bizim kamu devlet yatırım programı içerisindeki okullarda ahşap yapı üzerine okul bizim yatırım portföyümüzde gayet güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyemize bunun hem mimari oluşumu açısından hem de inşaat süreci açısından gösterdiği katkı, bizim referans değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında alacakları eğitim, bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracaklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Son dönemde Türkiye'de yapılmış tek ahşap binasıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Burası kadim bir yerleşim alanı. Burada Selçuklu Belediyemiz çok önemli restorasyon çalışmaları yürütüyor. Bu gördüğünüz okul da biraz önce konuştuğumuz gibi zannediyorum son dönemde Türkiye'de yapılmış tek ahşap binadır. Çok güzel bir bina oldu. Eski han binası böylece eğitime hizmet veriyor bir hale geldi. Selçuklu Belediye Başkanımıza hem bu okula verdiği emek, Sille başta olmak üzere tüm Selçuklu'muza 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Okulumuzu Sille Mahallemizde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Binlerce yıllık tarihi olan Sille Mahallemizde uzun bir süredir restorasyon, kaya ıslahı ve tarihi dokuya uygun olarak yeni yapıların inşa edilmesi gibi geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sille İlkokulumuz da bu çalışmalardan bir tanesi. Bu okulumuzu yine Sille Mahallemizde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik. Bunun için tarihi hanın günümüze ulaşmış fotoğraflarından yararlandık. Okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Konya'da Sille İlkokulu Açılışına Katıldı - Son Dakika

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